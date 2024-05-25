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السبت، 25-05-2024 01:43 م

مخاطر صحية من اتباع نظام كيتو الغذائي لفترة طويلة

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الوكيل الإخباري - قد لا يكون اتباع نظام كيتو الغذائي بشكل صارم نظاماً صحياً تماماً، على الرغم من نجاحه في خفض الوزن وتقليل مخاطر السكري، حيث تبين أن اتباعه المستمر طويل الأمد يؤدي إلى شيخوخة الخلايا، مع تأثيرات سلبية على القلب والكلى.

ومع ذلك، فإن النظام الغذائي الكيتوني المتقطع، مع الحصول على إجازة أو استراحة منه من فترة لأخرى، لم يُظهر أي آثار مؤيدة للالتهابات بسبب شيخوخة الخلايا، بحسب "ساينس دايلي".

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وأجريت الدراسة في مختبرات جامعة تكساس، وتؤدي نتائجها إلى تعزيز فوائد نظام كيتو الذي يحظى بشعبية، ويتبعه ملايين حول العالم بهدف ضبط الوزن.
ويمتاز نظام كيتو الغذائي بأنه غني بالدهون ومنخفض الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى توليد الكيتونات، وهو نوع من المواد الكيميائية التي ينتجها الكبد عندما يكسر الدهون.


ووجد البحث أن الحصول على فترات راحة من نظام كيتو يحمي القلب والكلى، والأنسجة من الالتهابات.

 

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