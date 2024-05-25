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السبت، 25-05-2024 11:58 ص

زيادة الكالسيوم في الدم.. هل يسبب كسور العظام؟

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الوكيل الاخباري- قال الدكتور فادي نبيل، أخصائي جراحة العظام، إن زيادة نسبة الكالسيوم في الدم بشكل كبير يفوق المعدلات الطبيعية، يزيد خطر التعرض للإصابة بالكسور العظمية.

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وأكد نبيل، أن هذا يدل على بداية تآكل العظام وإصابتها بالهشاشة، منوهًا أن زيادة نسب الكالسيوم في الدم يعد من الأمور غير المطمئنة، مشيرًا إلى أن العمل على ضبط نسب الكالسيوم في الدم، يتطلب تناول فيتامين د، وكذلك هرمونات الكالسيتونين.

 

أسباب زيادة الكالسيوم في الجسم
من جانبه قال الدكتور شهاب الدين غريب، أخصائي جراحة العظام، إنه عند زيادة نسب الكالسيوم في الدم، لا بد من معرفة السبب الرئيسي وراء ذلك، وهذا لأنها قد تكون بداية لهشاشة العظام.

وكشف غريب، عن أسباب زيادة نسب الكالسيوم في الدم، وهي:

1- خروج الكالسيوم من العظام ليختلط بالدم.

2- عدم إفراز الكلى للكالسيوم بالنسب المطلوبة، مما يؤدي إلى احتباسه في الدم، وهذا يتوقف على حالة الكلى الصحية.

أعراض زيادة الكالسيوم في الدم


وأوضح أخصائي جراحة العظام، أن أعراض زيادة الكالسيوم في الدم، تتمثل فيما يلي:

1- تكوين حصوات على الكلى.

2- مشاكل هضمية وانتفاخات وعسر هضم.

3- عدم انتظام دقات القلب، وإذا كانت النسبة مرتفعة جدا قد يؤدي ذلك إلى توقف عضلة القلب.

4- الإصابة بضيق التنفس.

5- رعشة في العضلات وضعفها.

6- فقدان الشهية.

7- الشعور بالعطش الشديد.

8- ضعف العظام والتعرض للكسور، وهذا إذا كان المريض يعاني من قلة الكالسيوم لفترات طويلة.

 




 

 


 

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