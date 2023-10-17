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الثلاثاء، 17-10-2023 01:22 م

7 عناصر غذائية ضرورية لصحة ونمو المراهقين

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الوكيل الإخباري - يؤثر تناول الطعام في أوقات محددة وبشكل منتظم بشكل إيجابي على الصحة بصفة عامة، على النقيض فإن اضطرابات تناول الطعام تؤدي للبدانة أو النحافة وتترك تأثيراً سلبياً على صحة الجسم ككل.

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ولأن النمو والتطور في مرحلة البلوغ أو عبر مرحلة المراهقة يكون بنسب سريعة للغاية، فإن الحاجة للعناصر الغذائية المفيدة يكون متزايداً. وبحسب ما نشره موقع Health Shots، ينصح الخبراء بتضمين العناصر الغذائية التالية ضمن النظام الغذائي للمراهقين ليكون صحياً ومثالياً.

 

البروتين الخالي من الدهون
توفر المصادر مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والبقوليات والبروتين الخالي من الدهون الضروري لنمو العضلات والأنسجة.

الدهون الصحية
تعد الدهون الصحية ضرورية لصحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول وتنظيم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل، أي أنها، بعبارة أخرى، تعزز النمو.


منتجات الألبان
يعد الكاليسيوم عنصر ضروري لنمو العظام. لذا، يجب اختيار أنواع حليب قليلة الدسم أو منتجات الألبان مثل الزبادي أو الحليب النباتي المدعم.

 

توفر الأطعمة مثل خبز الحبوب الكاملة والأرز الأسمر والكينوا والشوفان الكربوهيدرات المعقدة للطاقة المستدامة والألياف لصحة الجهاز الهضمي والعديد من الفيتامينات والمعادن.

الفواكه والخضروات
هي عناصر غذائية مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. لتوفير مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، ينبغي أن يتناول المراهق خضروات وفواكه ذات ألوان متعددة، مثل التوت والسبانخ والجزر والبرتقال.


الأطعمة الغنية بالحديد
يساعد الحديد في التكوين الطبيعي لخلايا الدم الحمراء ويعزز وظيفة الهيموغلوبين، الذي يحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.


المكسرات والبذور
تحتوي المكسرات والبذور على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية والدهون الصحية والبروتين. يمنح اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان فوائد متعددة للدماغ وللنمو بشكل عام.

 

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