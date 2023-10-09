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الإثنين، 09-10-2023 02:49 م

'الجوع الكاذب' مشكلة يعاني منها الجميع... حيل للتخلص منه

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الوكيل الإخباري - قد يشعر البعض بالرغبة في تناول الطعام من دون أن يكون جائعاً في الأساس، وهو ما يدفعه إلى تناول كمية كبيرة من الطعام، خاصة في فترة الليل، وبالتالي اكتساب الوزن الزائد، ونوبات الجوع المتكررة هذه تُسمى "الجوع الكاذب".

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يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة "الجوع الكاذب"، وقد يتحول الأمر إلى نوع من الإدمان على الطعام بدون الشعور بالشبع، أما هذا الجوع المتكرر فقد يكون نتيجة عدم شرب ما يكفي من الماء، وبالتالي يعاني الجسم من الجفاف، فيشعر الشخص بالجوع الكاذب، حيث إنّ الجسم يطلب الماء، وليس الغذاء، ولكنّ الطعام يحتوي على نِسب من الماء فيزوّد الجسم به، لذلك يجب تناول الماء باستمرار.


أما السبب الثاني وهو الأكثر انتشاراً، فهو تناول الطعام بسبب الشعور بالملل، واستخدام الطعام كوسيلة للتسلية وقضاء الوقت. وهناك أيضاً بعض الأشخاص الذين يلجأون الى تناول الطعام عند الشعور بالتوتر، أو الضغط النفسي، أو الاكتئاب، خاصة أن بعض الوجبات الخفيفة تساعد على إفراز الدوبامين والسيرتونين في المخ، وهما من محفّزات السعادة.


ومن الأسباب أيضاً قلّة النوم وعدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة، فذلك يؤثر في الكثير من الجوانب الصحية والحياتية المختلفة، ويحد من إفراز هرمون اللبتين، ما يزيد من الشعور بالجوع.


وللتغلّب على فكرة الجوع الكاذب، وحماية الجسم من اكتساب الوزن الزائد، ينصح خبراء التغذية بتناول وجبات صحية غنية بالبروتين وبالإكثار من شرب الماء والحصول على قسط كافٍ من النوم.


كذلك يُنصح بالحدّ من مشاهدة صور الطعام، خصوصاً خلال المساء وبتناول الطعام ببطء وفي أطباق صغيرة أو كبيرة الحجم ذات إطار كبير.


أما في حالات التعرّض للضغط النفسي، فينصح الخبراء بالتخلّص من هذه الضغوط أولاً وبأي وسيلة، والتفكير بأمور أخرى مثل الكتابة، الرسم، ممارسة الرياضة، التحدث مع صديق لتشتيت الفكر ومنعه من التفكير في تناول الطعام.
كما يُنصح عند الملل بكبح الشعور بالجوع الكاذب بتناول بعض الوجبات الصحية الخفيفة، مثل الفاكهة أو المكسّرات.

 

 

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