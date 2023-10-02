للتخلص من الصداع- تجنب تناول هذه الأطعمة

الوكيل الاخباري- يرتبط الصداع بعوامل متعددة، ومنها النظام الغذائي، حيث يوجد بعض الأطعمة التي يجب على الأشخاص الحذر من تناولها إذا كانوا يعانون من الصداع، بحيث يشير الخبراء إلى أن تناولها يمكن أن يزيد من حدته.



أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بالصداع

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1- الأطعمة الغنية بمركب الهستامين



مركب الهستامين قد يتسبب في زيادة حالة الصداع لدى بعض الأشخاص.



تشمل هذه الأطعمة الفواكه المجففة، الباذنجان، الطماطم، الأفوكادو، الفواكه الحمضية، اللحوم المعالجة والمدخنة، السبانخ، الموز، الحبوب، الشوكولاتة، والمكسرات مثل الكاجو والفول السوداني.



2 - منتجات الألبان

بعض الأشخاص قد يكونون حساسين لمنتجات الألبان، وتناولها يمكن أن يسبب لهم الصداع.



وإذا كنت تعاني من حساسية للحليب أو منتجات الألبان، قد تحتاج إلى تجنبها.



3- المشروبات الغازية والكافيين

تحتوي المشروبات الغازية والكافيين على مادة تنشط الجهاز العصبي، وتزيد من فرص الصداع لدى بعض الأشخاص.



4- الأطعمة المحفوظة

بعض الأطعمة المحفوظة تحتوي على مواد حافظة قد تؤدي إلى الصداع لدى البعض.



5- الأطعمة الغنية بالصوديوم

تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم يمكن أن يزيد من احتمالية الصداع، لذا من الجيد مراقبة مستوى الصوديوم في النظام الغذائي.



6- الوجبات السريعة والمأكولات الجاهزة

تحتوي هذه الأطعمة عادة على كميات كبيرة من الدهون والصوديوم والسكر، وتناولها بشكل مفرط يمكن أن يسبب الصداع.



