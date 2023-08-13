7 عوامل تزيد من فرص الإصابة بمشكلات المرارة

الوكيل الاخباري- كشفت الأبحاث أن هناك عدد من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بأمراض ومشكلات المرارة، بعضها يمكن التحكم به، والآخر يحدث نتيجة مشكلات صحية أخرى.



السبب الأكثر شيوعًا لمرض المرارة هو حصوات المرارة ولكن هناك عدد من الأسباب الأخرى، بما في ذلك التهاب المرارة خلل الحركة الصفراوية، مرض المرارة الوظيفي، التهاب الأقنية الصفراوي، وسرطان المرارة.



الألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن حيث توجد المرارة هو أكثر أعراض مرض المرارة شيوعًا. اعتمادًا على نوع مرض المرارة وما إذا كانت هناك أي مضاعفات يمكن أن تسبب المشكلات الصحية التي تصيب المرارة الحمى والغثيان والقي.



عوامل الخطر للإصابة بمشكلات المرارة

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1-الإناث

كشفت الأبحاث أن الإناث الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية التي تصيب المرارة، نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث في مختلف المراحل العمرية لهن.



2-العمر

يزداد خطر الإصابة بأمراض المرارة مع تقدم العمر، يزداد خطر إصابة الشخص بمرض المرارة من 4 إلى 10 مرات بعد بلوغه سن الأربعين. يمكن أن يتغير تكوين حصوات المرارة ومظهرها مع تقدم العمر أيضًا. حصوات المرارة لدى الأشخاص الأصغر سنًا تتكون بشكل أكثر شيوعًا من الكوليسترول نتيجة اتباع عادات غير صحية.



3-الحمل

ترتبط مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة أثناء الحمل بزيادة مستويات الكوليسترول، وخاصة الكوليسترول الضار منخفض الكثافة، يمكن لتركيزات الكوليسترول المتزايدة في الصفراء بدورها أن تعزز تكوين حصوات المرارة. يمكن أن يحدث الشيء نفسه عند الأشخاص الذين يتناولون حبوب منع الحمل المحتوية على هرمون الاستروجين أو الذين يخضعون للعلاج ببدائل الاستروجين.



4-السمنة

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والكربوهيدرات المكررة على مثل الخبز الأبيض والدهون المشبعة مثل الجبن والزبدة واللحوم الحمراء، جميعها عوامل تزيد من فرص الإصابة بالسمنة والتي تعد أحد أبرز العوامل التي تهدد بالإصابة بمشكلات المرارة.



5-الأمراض الكامنة

هناك بعض الأمراض قد تؤدي الإصابة بها إلى زيادة فرص التعرض لمشكلات المرارة كأحد الآثار الجانبية، ومن أبرزها مرض السكري، أو متلازمة التمثيل الغذائي، تليف الكبد، داء كرون، التليف الكيسي، مرض الخلايا المنجلية، أو إصابة الحبل الشوكي.



6-الأدوية

الأدوية التي تحتوي على الإستروجين، مثل موانع الحمل الفموية أو العلاج بالهرمونات البديلة وكذلك مدرات البول.



7-الأمراض الخطيرة

ابيضاض الدم النقوي الحاد، ومرض الإيدز، وأمراض القلب التاجية، ومرض السكري، وفشل القلب، وأمراض الكلى في مراحله الأخيرة، والتهاب الأوعية الدموية، الحروق، بعض أنواع العدوى الشديدة.