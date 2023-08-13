خطر محيط بنا يعرّض الأطفال لخطر أكبر للإصابة بمرض السمنة

الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "أبوتيكين أمشاو" الألمانية أن أسباب السمنة لدى الأطفال تكمن في التغذية غير الصحية، أي الإكثار من السكريات والدهون، وقلة الحركة، بالإضافة إلى العامل الوراثي.



وأضافت المجلة المعنية بالصحة أن السمنة لدى الأطفال قد تترتب عليها عواقب وخيمة، حيث إنها ترفع خطر الإصابة بداء السكري والكبد الدهني وارتفاع ضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون وأمراض الكلى، بالإضافة إلى مشاكل المفاصل وتشوهات الأقدام مثل الأقدام على شكل حرف X.

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كما يعد الأطفال، الذين يعانون من السمنة، أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض النفسية كالاكتئاب، وذلك بسبب تعرضهم للتنمر والسخرية.



ولمواجهة السمنة، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الإكثار من الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، مع الإقلال من السكريات والدهون والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، وعدم الجلوس طويلاً أمام شاشات التلفاز والكمبيوتر وأجهزة الألعاب.

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