7 فئات ممنوعة من تناول التين

الوكيل الاخباري - يعد التين البرشومي من الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الإنسان، ومع ذلك، هناك فئات ممنوعة من تناوله لاعتبارات مرضية، حسبما ذكرت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية.

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الفئات الممنوعة من تناول التين البرشومي



1- مرضى السكري

وقالت مروة إن التين البرشومي له تأثيرات سلبية على صحة مرضى السكري عند تناوله بكميات كبيرة، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من السكريات، التي تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم وزيادة مقاومة الإنسولين بالجسم.



2- مرضى حساسية التين

وأشارت استشاري التغذية العلاجية إلى خطورة تناول التين البرشومي عند الإصابة بالحساسية تجاهه، لأنه يحفز الجهاز المناعي على إنتاج مادة الهيستامين، التي تؤدي بدورها إلى ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض، مثل الطفح الجلدي والحكة وتورم الوجه والسعال وضيق التنفس.



3- مرضى القولون العصبي

وأوصت مرضى القولون العصبي بالتقليل من تناول التين البرشومي أو الابتعاد عنه، لاحتوائه على سكر الفركتوز، الذي يصعب على جهازهم الهضمي التعامل معه، مما يسبب الإمساك وانتفاخ البطن وتقلصات المعدة.



وبحسب موقع "Stylecraze"، هناك أشخاص آخرون ينبغي عليهم تجنب التين البرشومي، وهم:



4- مرضى هشاشة العظام

يحتوي التين البرشومي على أحماض، قد تقلل من قدرة الجسم على امتصاص معدن الكالسيوم من الأطعمة، لذلك فهو من الفواكه الممنوعة على مرضى هشاشة العظام.



5- الأشخاص الذين يتناولون مضادات الجلطات

يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للجلطات التوقف عن تناول التين البرشومي، لأنه يزيد من سيولة الدم، لاحتوائه على مستويات مرتفعة من فيتامين ك، مما يعرضهم لخطر النزيف.



6- الأشخاص المعرضون لحصوت الكلى

يعاب على التين البرشومي احتوائه على نسبة عالية من الأكسالات، التي تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، لذلك يتعين على الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بها الابتعاد عنه.



7- الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة

يوصي الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بتوخي الحذر من التين البرشومي، لأن الإفراط فيه يؤذي الطحال المسئول عن إنتاج كريات الدم البيضاء المكافحة للعدوى.



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