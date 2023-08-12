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السبت، 12-08-2023 07:13 ص

فئات ممنوعة من تناول الفراولة .. تعرف عليها

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الوكيل الاخباري - تحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين سي والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والكربوهيدرات والألياف، وتتميز بفوائدها الصحية للجسم.

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يستعرض في السطور التالية، الفئات الممنوعة من تناول الفراولة.


قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والحيوية، إن الفراولة واحدة من أكثر الفواكه المفيدة لصحة الجسم، فهي غنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والبوتاسيوم والماغنسيوم، ولكن على الرغم من كل هذه الفوائد، إلا أن هناك ممنوعة من تناول الفراولة، وهي:


- الأشخاص الذين يعانون من رد فعل تحسسي حين تناولهم الفراولة، حيث تتسب لهم في الحساسية الجلدية.


- مرضى الضغط، فعند الإسراف في تناول الفراولة بالنسبة لمريض الضغط، يرتفع ضغطه، لأنها تحتوي على أملاح.


- من يعانون من الإسهال.
- من يعانون من انتفاخ البطن.
- من يعانون من حموضة المعدة.


فوائد الفراولة
أوضحت استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الفراولة تتمثل فيما يلي:


- خسارة الوزن، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالشبع.
- رفع كفاءة الجهاز المناعي، لأنها غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

- تعمل على ضبط معدلات السكر في الجسم.


القيمة الغذائية للفراولة
عند تناول كوب من الفراولة، ما يعادل 152 جرامًا، يحصل الجسم على العناصر الغذائية التالية، بحسب موقع "Health line":


49 سعرة حرارية.
0.5 جرام من الدهون.
11.7 جرامًا من الكربوهيدرات.
7.4 جرامًا من السكريات.
1 جرام من البروتين.
3 جرامات من الألياف.
89 ملليجرامًا من فيتامين سي.
233 ملليجرامًا من البوتاسيوم.
19.8 ملليجرامًا من الماغنسيوم.


الكونسلتو


 




 

 


 

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