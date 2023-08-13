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الأحد، 13-08-2023 11:17 م

التين والعنب- هل يمكن لمريض السكري تناولهما؟

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الوكيل الاخباري- يعد التين والعنب من الفواكه الصيفية المتوافرة في الأسواق حاليًا، في حين يخشى مريض السكري من تناولهما لاحتوائهما على الكثير من السكريات.اضافة اعلان


التين لمريض السكري

يحتوي التين على كمية وفيرة من الألياف، ومن ثم يساعد على التحكم في مستويات الأنسولين في الدم، فضلاً عن احتوائه على حمض الكلوروجونيك الذي يساهم في ضبط السكر بالدم.

يعتبر التين أيضًا من الفواكه التي يمكن لمريض السكري تناولها ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، لأنه غني بالمعادن، مثل البوتاسيوم.

يحتوي التين على كمية مناسبة من الكربوهيدرات، لكن لا يجب على مريض السكري تناول أكثر من 2-3 ثمرات فقط في اليوم للحفاظ على مستويات السكر بشكل منضبط.

العنب لمريض السكري
يساعد العنب على تقليل مخاطر التعرض لمتلازمة التمثيل الغذائي ومضاعفات مرض السكري، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة ومركبات البوليفينول، التي تعزز حساسية الأنسولين وتخفض مستويات السكر في الدم.

يقدم 100 جرام من العنب حوالي 71 سعرًا حرايًا، كذلك فإن المؤشر الجلايسيمي له يبلغ 53، ومؤشر منخفض بالنسبة للفواكه، لكن يجيب على مريض السكري عدم الإكثار من تناول العنب، بحد أقصى 100-150 جرام في اليوم الواحد.

 




 

 


 

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