خبر سار لعشاق المانجا

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الوكيل الاخباري- تعتبر الزبدية من أنواع المانجو الشهيرة في الأسواق، تتميز بلونها الأخضر وحجمها الكبير وكثرة أليافها، فضلًا عن مذاقها اللذيذ، الذي يجعلها من الفواكه المفضلة عند الكثيرين في فصل الصيف.

فوائد المانجو الزبدية
في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن المانجو الزبدية تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وحدد ناجي فوائد مانجو الزبدية للجسم في النقاط التالية:

1- تساعد المانجو الزبدية على تقوية الجهاز المناعي، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات.

2- تمثل المانجو الزبدية أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لأن أليافها الغذائية تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج والحد من الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

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3- للمانجو الزبدية تأثيرات إيجابية على صحة البشرة، لأن فيتامين سي يزيد من إنتاج الكولاجين، الذي يجعلها أكثر نضارة وحيوية وشبابًا ومرونة وترطيبًا.

 

4- توفر المانجو الزبدية حماية كبيرة ضد الإصابة بالأنيميا، لغناها بمعدن الحديد، الذي يساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

5- تمد المانجو الزبدية الجسم بجرعة جيدة من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنظيم ضربات القلب وتقوية عضلته وضبط ضعط الدم والحفاظ على توازن السوائل بالجسم.

6- يمكن فقدان الوزن الزائد عن طريق تناول المانجو الزبدية، لانخفاض سعراتها الحرارية وقدرة أليافها على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

 




 

 


 

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