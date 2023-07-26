7 فواكه صيفية للوقاية من هشاشة العظام

الوكيل الإخباري- يرتبط تناول الفواكه بزيادة كثافة العظام والوقاية من هشاشتها وإصابتها بالكسور، لحسن الحظ يمتاز فصل الصيف بعدد من الفواكه الغنية بالكالسيوم والكاروتينات الضرورية لصحة العظام.



نستعرض في التقرير التالي، قائمة بالفواكه الصيفية للوقاية من هشاشة العظام، وفقًا لمكتبة الطب الأمريكية "NCBI" وموقعي "Health line" و"WebMD".



فواكه صيفية للوقاية من هشاشة العظام

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1-الكمثرى

توفر الكمثرى متوسطة الحجم 9% من الاحتياجات الغذائية لفيتامين سي، فضلًا عن 7% من القيمة الغذائية لفيتامين ك، كلاهما فيتامينات ضرورية لصحة العظام وتتسبب في زيادة كثافة العظام.



2-الخوخ

يمتاز الخوخ باحتوائه على البوتاسيوم، الذي يسهم في خفض مستويات ضغط الدم؛ ما يقلل من خطر تكون حصوات على الكلى كلاهما يؤثر سلبيًا على صحة العظام، حيث توفر ثمرة خوخ من 247 إلى 285 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا، هي كمية جيدة تدعم صحة العظام.



3-الأناناس

يحتوي الأناناس على المنجنيز الذي يسهم في تحسين صحة العظام، لاحظ الأطباء أن تناول نصف كوب من الأناناس المقطع توفر احتياجات الجسم اليومية من المنجنيز، فضلًا عن توفير 80% من الاحتياجات اليومية لفيتامين سي، الضروري لصحة العظام.



4-الكنتالوب

يعتبر الكنتالوب من أكثر الفواكه الصيفية المفيدة لصحة العظام، نظرًا لأنها فاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن الضروية لصحة العظام، حيث يوفر نصف كوب من الكنتالوب المقطع القيمة الغذائية التالية:

-الكالسيوم.

-فيتامين أ.

-فيتامين ك.

-المنجنيز.

-الحديد.

-النحاس.



وتعطي هذه الكمية من الكنتالوب 100% من الاحتياجات الغذائية اليومية من فيتامين سي، فضلًا عن 12% من البوتاسيوم.



5-البطيخ

يحتوي البطيخ على صبغة طبيعية تسمى بيتا كريبتوكسانثين، التي قد تحمي مفاصلك من الالتهابات، تظهر بعض الدراسات أنه بمرور الوقت، قد يجعلك أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.



6-البابايا

تحتوي واحدة من البابايا على 157% القيمة الغذائية اليومية من فيتامين سي، فضلًا عن احتوائها على 33% من فيتامين أ إضافًة إلى 11% من القيمة الغذائية اليومية من البوتاسيوم، جميع هذه العناصر تحمي من الإصابة بهشاشة العظام.



7-المانجو

تمتاز المانجو باحتوائها على عدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة العظام، نظرًا لأن المانجو توفر فيتامين ك الذي يحمي من تكون الجلطات، ما يلعب دورًا هامًا في تقوية العظام.



الكونسلتو الطبي

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