6 نصائح للتخلص من الانتفاخ بعد الفواكه

الوكيل الإخباري- يشكو بعض الأشخاص من انتفاخ البطن بعد الإفراط في تناول الفواكه، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي تسهم في حركة الأمعاء والإصابة بالانتفاخ.

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نستعرض في التقرير التالي، نصائح للتخلص من الانتفاخ بعد الفواكه، وفقًا لموقع التأمين الصحي البريطاني "NHS" و"Medical news today ".



نصائح للتخلص من الانتفاخ بعد الفواكه



1-شرب الماء



يساعد شرب الماء في تحسين الهضم والتخلص من عدم انتظام حركة الأمعاء، ما يخلصك من الانتفاخ ويساعد في الحصول على الراحة.



2-المشي



يمكن أن تؤدي الحركة إلى تحسين حركة الأمعاء بشكل أكثر انتظامًا، ما يساعد في التخلص من الغازات المتراكمة في الأمعاء، يعد تحريك الأمعاء أمرًا مهمًا لتحسين الهضم ومنع الانتفاخ خاصًة إذا كان الشخص يعاني من الإمساك.



3-تدليك البطن



يمكن أن يساعد تدليك البطن في تحريك الأمعاء، التدليك الذي يتبع مسار الأمعاء الغليظة مفيد، يمكن للأشخاص اتباع الخطوات أدناه للقيام بذلك:

-وضع اليدين فوق عظم الورك الأيمن.



-التدليك في حركة دائرية مع الضغط الخفيف نحو الجانب الأيمن من القفص الصدري.



-التدليك مباشرًة عبر منطقة البطن العلوية باتجاه القفص الصدري الأيسر.

-التحرك ببطء لأسفل باتجاه عظم الفخذ الأيسر.



-التكرار حسب الضرورة.



-يوصي الأطباء بالتوقف عن تدليك البطن عند الشعور بألم البطن.



نصائح لتخفيف الانتفاخ بعد الفواكه



-مضغ الأطعمة والفم مغلق لتجنب ابتلاع الهواء.



-تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تواترًا بدلاً من الوجبات الكبيرة.



-تجنب شرب المشروبات الغازية والسكرية.



