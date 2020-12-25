أطعمة يجب على مرضى قرحة المعدة تجنبها.. تعرف عليها

الوكيل الاخباري - تعتبر قرحة المعدة من الأمراض الشائعة في العالم. وهي تعني حدوث تقرح في الغشاء المخاطي للمعدة والجزء الأعلى من الأمعاء الدقيقة. وغالباً ما يسبب هذا الألم.

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ولهذا يوصي الخبراء بتناول أنواع محددة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تحسن الحالة الصحية. ومنها تلك التي تحتوي على البروبيوتيك. فهذه العناصر ضرورية لإعادة التوازن البكتيري إلى الأمعاء بعد أن تخل به العدوى المسببة لحدوث القرحة.



كذلك من المفيد تناول البروكلي والسبب أنه يحتوي على مادة السلفورافان التي تمنع حدوث العدوى. ومن المعروف أن هذا المكون يتوفر في الخضار الأخرى مثل القرنبيط والملفوف واللفت. لكن من الأفضل في هذه الحالة تناول هذه الأطعمة نيئة وغير مطبوخة.



ويمكن للاشخاص الذين يعانون من القرحة تناول التوت والعسل لأنه يحتوي على مضاد للميكروبات. وفي المقابل على هؤلاء الامتناع عن استهلاك بعض المأكولات ومنها تلك المقلية التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والملح ويمكن أن تعزز حدوث التهاب المعدة. ومن الأفضل أن يتوقفوا عن تناول الحمضيات والمأكولات المصنعة لأنها غنية بالسكر والملح والدهون.

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