الأربعاء 07-06-2023
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الأربعاء، 07-06-2023 01:00 م

8 عادات هامة اجعلها في يومياتك

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الوكيل الإخباري- يمكن لمجموعة من العادات أن ترفع من حالتك المعنوية بأكثر من طريقة، ويمكن أن تؤدي أخرى إلى الشعور بالإحباط، فبحسب العربية نقلاً عن موقع Hack Spirit يمكن أن يؤدي اتباع الروتين الصحيح والحرص على إحداث تغيرات عقلية إلى ذلك، حيث يستطيع المرء تغيير طريقة تفكيره وتصرفاته وسلوكياته وعاداته اليومية للأفضل من خلال عدة عادات، أبرزها:

1. الخروج من المنزل لفترة قصيرة

توصلت الدراسات إلى أنه عندما يقضي الناس وقتاً في الخارج، يحصلون على نوم أفضل ليلاً. كما اكتشفوا أن قضاء الوقت في الهواء الطلق يساعد الأشخاص على الشعور بمزيد من الإبداع والإنتاجية والتحسن الذهني.

2. بعض الوقت في الطبيعة

تناولت العديد من الدراسات (بما يشمل جمعية علم النفس الأمريكية) آثار قضاء الوقت في الطبيعة، والتي ثبت أنها لها فوائد صحية جسدية ونفسية عديدة.

إن مجرد المشي لمسافات قصيرة في حديقة أو قضاء يوم كامل في متنزه كبير، يؤدي إلى الاستمتاع بتركيز أفضل ومستويات توتر أقل وحالة معنوية ومزاجية جيدة.

3. خلوة لـ10 دقائق فقط

لكي يشعر الشخص بالسعادة في الحياة، من المهم أن يقضي على الأقل بعض الوقت بمفرده كل يوم. ولا يجب أن يكون الأمر طويلاً، خصوصاً إذا كان إيجاد الوقت بمفرده يمثل صعوبة بالنسبة له.

غير أن أخذ بضع لحظات مع النفس كل يوم يمكن أن يغير حياة المرء، لأنها تتيح التفكير الذاتي واكتشاف الذات، حتى لو لم يقم الشخص في التفكير في ذلك عن قصد.

4. تحضير الملابس مسبقاًلكي يكون الشخص ناجحاً في الحياة والعلاقات والحياة المهنية، يجب أن يكون مركزاً وحاسماً (من بين أشياء أخرى كثيرة)، إذ إن هناك سبباً وراء قيام العديد من أصحاب الأعمال الناجحين بتحضير واختيار ملابسهم في الليلة السابقة. ولفتت نتائج العديد من الدراسات الأنظار إلى ظاهرة تسمى إرهاق القرار، والتي تعني بشكل أساسي أن كل قرار يتخذه الشخص على مدار اليوم يصبح أكثر صعوبة وأصعب.

5. العناية بالبشرة والجسدإن الحصول على بشرة أكثر صفاء يجعل الشخص يشعر بمزيد من الجمال والثقة في النفس. ويعد الاعتناء بالنفس والجسم ككل من أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها ليشعر الشخص بتحسن في حياته اليومية.

6. العناية بالعقلرغم أن العناية بالجسم مهمة، فإنه يجب الاهتمام بالعقل أيضاً. فتعلم شيء جديد، سواء كان كبيراً أو صغيراً، كل يوم يمكن أن يغير طريقة تفكير الشخص وشعوره وتعامله مع الحياة اليومية.

وبحسب Piedmont Healthcare، فإن تعلم مهارة جديدة يعزز الثقة بالنفس ويجعل الشخص يشعر بالسعادة ويحافظ على صحة عقله.

7. الواقعية بشأن الأوقات

التوقف عن الوعود الزائدة وعدم الوفاء بها أحد الخطوات الأساسية نحو عيش حياة أفضل. فالتخلص من هذه العادة يؤدي إلى تقليل التوتر والقلق وخيبة الأمل. على سبيل المثال، لا يجب أن يخبر الشخص أصدقاءه أو زملاءه أنه سينجز أمراً ما غداً إذا كان بحاجة فعلاً إلى يوم آخر. ولا ينبغي أن يقول إنه سيصل إلى المطعم، على سبيل المثال، في الساعة 6 مساء إذا كان يعلم أنه من غير المرجح أن يصل في الوقت المحدد.

8. إضفاء طابع رومانسي

يمكن ببساطة من خلال إيلاء الاهتمام للأشياء الصغيرة حول الشخص ومعرفة مدى جاذبيتها، سواء كان ذلك تناول فنجان من القهوة في الصباح أو القراءة في مترو الأنفاق في الطريق إلى العمل أو فتح الستائر لتسمح بدخول أشعة الشمس. فالتعامل باهتمام وتركيز مع التفاصيل البسيطة سيمنح شعوراً بالتحسن تجاه النفس وكل ما يحيط بالشخص.
 
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