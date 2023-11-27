9 فوائد مذهلة لأوراق الريحان.. صيدلية متكاملة

الوكيل الإخباري - الريحان هو أحد أقدم الأعشاب المعروفة للبشرية، ويشتهر بخصائصه العلاجية والصحية القيمة في جميع أنحاء العالم.

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تساعد أوراق الريحان في تعزيز أداء الكثير من أعضاء الجسم، بداية من الأمعاء الصحية إلى المناعة الأقوى، بالإضافة إلى ما يلي:



1. مفيد لعملية الهضم

وفقًا لكتاب"Healing Foods"، يمكن أن يسهل الريحان عملية الهضم المثالية.

2. مضاد للالتهابات

يمكن أن يكون الريحان وخصائصه القوية المضادة للالتهابات علاجًا لمجموعة متنوعة من الأمراض والاضطرابات.



3. مكافحة الجذور الحرة

وفقًا لكتاب"Healing Foods"، تحتوي أوراق الريحان على مجموعة من مضادات الأكسدة الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد في حماية أنسجة الجسم من أضرار الجذور الحرة، التي تسبب الإجهاد التأكسدي للجسم والمزيد من الضرر للخلايا,



4. صحة البشرة

يساعد زيت الريحان القوي على تنظيف البشرة من الداخل، ويعد خيارًا ممتازًا لأصحاب البشرة الدهنية. كما أنه يساعد على إزالة الأوساخ والشوائب التي تسد المسام.

5. الوقاية من الاكتئاب

يساعد زيت الريحان الأساسي في إدارة الاكتئاب والقلق أيضًا. ويُعتقد أن الريحان يحفز الناقلات العصبية التي تنظم الهرمونات المسؤولة عن إحداث السعادة والطاقة.



6. إدارة مرض السكري

يمكن أن يؤدي تناول الريحان إلى بطء إطلاق السكر في الدم، وهو أمر ضروري للغاية لمرضى داء السكري.



7. تعزيز وظائف الكبد وطرد السموم

إن خصائص الريحان القوية للتخلص من السموم يمكن أن تفعل المعجزات لصحة الكبد. يلعب الكبد دورًا حاسمًا في عملية التمثيل الغذائي.

8. تعزيز صحة الأمعاء

يسهم الريحان في استعادة مستويات الحموضة الطبيعية للجسم ويغذي البكتيريا الصحية داخل البكتيريا المعوية.



9. علاج اضطراب البطن

يُنظر إلى زيت الريحان المتطاير كعلاج تقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل البطن، من بينها عسر الهضم. يمكن أن يساعد استهلاك الريحان في تقليل الانتفاخ واحتباس الماء، ويحفز فقدان الشهية، ويعالج الارتجاع الحمضي أيضًا.

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