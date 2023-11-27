الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بسبب العدوان على غزة.. الباحثون الإسرائيليون يشتكون من رفضهم بجامعات

استشهاد نحو 0.5% من سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي

بلدية غزة: نواجه معضلة نقص الوقود ولا نستطيع نقل النفايات إلى مكبها

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

488 قضية في 110 أيام.. أحكام مشددة بقضايا إطلاق النار في المناسبات

الاحتلال يتحدث عن شرط تمديد الهدنة ويكشف عدد الأسرى المتبقين لدى حماس

مصر: الحرب على غزة لن تتوقف الا بطريقة واحدة

الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة: 176 مغادرا و413 قادما للقطاع عبر معبر رفح البري أمس

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع بالأردن

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة

عاجل

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

الإثنين، 27-11-2023 03:17 م

9 فوائد مذهلة لأوراق الريحان.. صيدلية متكاملة

الريحان


الوكيل الإخباري - الريحان هو أحد أقدم الأعشاب المعروفة للبشرية، ويشتهر بخصائصه العلاجية والصحية القيمة في جميع أنحاء العالم.

اضافة اعلان


تساعد أوراق الريحان في تعزيز أداء الكثير من أعضاء الجسم، بداية من الأمعاء الصحية إلى المناعة الأقوى، بالإضافة إلى ما يلي:


1. مفيد لعملية الهضم
وفقًا لكتاب"Healing Foods"، يمكن أن يسهل الريحان عملية الهضم المثالية.

 

2. مضاد للالتهابات
يمكن أن يكون الريحان وخصائصه القوية المضادة للالتهابات علاجًا لمجموعة متنوعة من الأمراض والاضطرابات.


3. مكافحة الجذور الحرة
وفقًا لكتاب"Healing Foods"، تحتوي أوراق الريحان على مجموعة من مضادات الأكسدة الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد في حماية أنسجة الجسم من أضرار الجذور الحرة، التي تسبب الإجهاد التأكسدي للجسم والمزيد من الضرر للخلايا,


4. صحة البشرة
يساعد زيت الريحان القوي على تنظيف البشرة من الداخل، ويعد خيارًا ممتازًا لأصحاب البشرة الدهنية. كما أنه يساعد على إزالة الأوساخ والشوائب التي تسد المسام.

 

5. الوقاية من الاكتئاب
يساعد زيت الريحان الأساسي في إدارة الاكتئاب والقلق أيضًا. ويُعتقد أن الريحان يحفز الناقلات العصبية التي تنظم الهرمونات المسؤولة عن إحداث السعادة والطاقة.


6. إدارة مرض السكري
يمكن أن يؤدي تناول الريحان إلى بطء إطلاق السكر في الدم، وهو أمر ضروري للغاية لمرضى داء السكري.


7. تعزيز وظائف الكبد وطرد السموم
إن خصائص الريحان القوية للتخلص من السموم يمكن أن تفعل المعجزات لصحة الكبد. يلعب الكبد دورًا حاسمًا في عملية التمثيل الغذائي.

 

8. تعزيز صحة الأمعاء
يسهم الريحان في استعادة مستويات الحموضة الطبيعية للجسم ويغذي البكتيريا الصحية داخل البكتيريا المعوية.


9. علاج اضطراب البطن
يُنظر إلى زيت الريحان المتطاير كعلاج تقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل البطن، من بينها عسر الهضم. يمكن أن يساعد استهلاك الريحان في تقليل الانتفاخ واحتباس الماء، ويحفز فقدان الشهية، ويعالج الارتجاع الحمضي أيضًا.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
655f235f42360438264c00cc

كشف أسباب حدوث الفتق الشوكي

46079998_101

المكسرات أم البيض.. أيهما الاكثر فائدة في الوجبة الصباحية؟!

2021_8_14_17_26_58_405

مرض مزمن يشير إليه ألم الحلق

headache

طبيبة توضح أسباب حدوث الصداع بعد الاستيقاظ

5555

عادات غذائية تلحق الضرر بالغدة الدرقية

Doc-P-306877-636954932155249340

8 عادات صحية للحفاظ على لياقتك وشبابك بعد الأربعين