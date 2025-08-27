الأربعاء 2025-08-27 11:53 ص
 

أخطاء شائعة في تحسين النوم قد تؤدي إلى الأرق

ؤرلاى
تعبيرية
 
الأربعاء، 27-08-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري-  النوم يعزز وظائف القلب والمناعة، ويدعم التركيز والمزاج والصحة النفسية. لذلك يسعى كثيرون لتحسين نومهم، وغالبًا ما يُشار إلى "نظافة النوم" كخطوة أولى نحو تحقيق ذلك، من خلال الالتزام بموعد نوم منتظم، وتجنب الشاشات، والتقليل من الكافيين.

اضافة اعلان


لكن رغم النوايا الطيبة، قد تؤدي بعض هذه العادات إلى نتائج عكسية. إذ أن محاولة تحسين النوم بطرق مبالغ فيها أو غير مناسبة قد تُفاقم الأرق بدلًا من معالجته.


في هذا المقال، نستعرض بعض الممارسات الشائعة التي قد تضر بنومك أكثر مما تنفع، ونوضح كيف يمكن تعديلها للحصول على نوم أفضل بطريقة أكثر واقعية وفعالة.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

غلغلغل

طب وصحة الشوكولاتة الداكنة.. ليست مجرد حلوى بل غذاء للدماغ والأمعاء

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية "المعونة الوطنية" يدعو الأسر المنتفعة للتسجيل في برامج التدريب المهني

بببب

طب وصحة دراسة: الصيام المتقطع الصارم قد يضاعف خطر الوفاة القلبية

خليل محمد ابو دلال

أخبار محلية مناشدة للبحث عن فتى مفقود في عمان

صورة للنائب الاسبق موسى ابو سويلم يتوسط نجليه المرحوم ايمن على يمين الصورة والشاب عبد الرحمن على يسار الصورة

خاص بالوكيل نجل النائب الاسبق ابو سويلم ينعى والده وشقيقه ويكشف تفاصيل مراسم الدفن - صورة

رجل إطفاء يعمل في موقع تعرض لغارة بطائرة روسية بدون طيار

عربي ودولي قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون جنوب أوكرانيا

لر

طب وصحة بذور الكتان.. غذاء خارق يدعم النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض



 
 





الأكثر مشاهدة