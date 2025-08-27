أخطاء شائعة في تحسين النوم قد تؤدي إلى الأرق

الوكيل الإخباري- النوم يعزز وظائف القلب والمناعة، ويدعم التركيز والمزاج والصحة النفسية. لذلك يسعى كثيرون لتحسين نومهم، وغالبًا ما يُشار إلى "نظافة النوم" كخطوة أولى نحو تحقيق ذلك، من خلال الالتزام بموعد نوم منتظم، وتجنب الشاشات، والتقليل من الكافيين.

اضافة اعلان



لكن رغم النوايا الطيبة، قد تؤدي بعض هذه العادات إلى نتائج عكسية. إذ أن محاولة تحسين النوم بطرق مبالغ فيها أو غير مناسبة قد تُفاقم الأرق بدلًا من معالجته.



في هذا المقال، نستعرض بعض الممارسات الشائعة التي قد تضر بنومك أكثر مما تنفع، ونوضح كيف يمكن تعديلها للحصول على نوم أفضل بطريقة أكثر واقعية وفعالة.