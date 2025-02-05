أسباب لزيادة خطر الإصابة بجلطات في المخ وكيفية الوقاية منها

الوكيل الإخباري- تعد جلطات الدم في الدماغ من الحالات الصحية التي تهدد الحياة، ومن المهم معرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى تكوّن هذه الجلطات. وفقًا لموقع thehealthsite، يمكن أن تتسبب هذه الجلطات في مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

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إليك أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى تكوّن جلطات الدم في الدماغ:



الرجفان الأذيني

يعد الرجفان الأذيني مرضًا قلبيًا خطيرًا، حيث تصبح ضربات القلب سريعة وغير منتظمة، مما يزيد من خطر تكوّن جلطات الدم في القلب والتي قد تصل إلى الدماغ مسببة نزيفًا.



مرضى السرطان

يعاني مرضى السرطان من زيادة كبيرة في خطر الإصابة بجلطات الدم، حيث قد تتشكل الجلطات في أي جزء من الجسم، بما في ذلك الدماغ، مما يؤدي إلى مضاعفات قاتلة.



مرض السكري

يشكل ارتفاع سكر الدم خطرًا كبيرًا في تكوّن جلطات الدم، خاصةً في الساقين، والتي قد تنتقل إلى الدماغ وتسبب السكتة الدماغية.



ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم من العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بالجلطات الدموية، إذ يساهم في حدوث مشاكل صحية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



من المهم استشارة الطبيب بشكل دوري إذا كنت تعاني من أي من هذه الأمراض، لتجنب الإصابة بمشاكل صحية خطيرة تتعلق بتخثر الدم.