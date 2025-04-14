إزالة الشامة بين الأساطير والخرافات.. هل إزالتها تثير القلق؟

الوكيل الإخباري- كشف أخصائي الأورام الروسي أخمايف عن مجموعة من الأساطير المتداولة حول الشامات وإزالتها، مؤكدًا أنها غالبًا لا تستند إلى حقائق طبية، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "غازيتا" الروسية.

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أبرز الأساطير:

الأسطورة 1: إزالة الشامة تسبب السرطان أخمايف نفى هذه المعلومة، مشيرًا إلى أن الشامات أورام حميدة، ولا تسبب السرطان عند إزالتها، شريطة أن تتم العملية تحت إشراف طبي متخصص وبعد الفحص.

الأسطورة 2: سرطان الجلد يعني بالضرورة الميلانوما وأوضح أن الميلانوما، رغم كونها أخطر أنواع سرطان الجلد، إلا أنها نادرة (4% فقط)، وغالبًا ما تظهر في أماكن غير مرتبطة بالشامات. أما النوع الأكثر شيوعًا فهو سرطان الخلايا القاعدية، الذي يتطور ببطء ونادرًا ما ينتشر.

الأسطورة 3: إصابة الشامة تؤدي إلى السرطان أشار الأخصائي إلى أن إصابة الشامة، مثل خدشها أثناء الحلاقة، لا تمثل خطرًا كبيرًا، لكن يُستحسن مراجعة الطبيب إذا ظهرت تغيرات واضحة في شكلها أو لونها.



وشدد أخمايف على أهمية الكشف المبكر ومراقبة أي تغييرات جلدية، لأن معظم المخاطر تنشأ بسبب التشخيص المتأخر، حيث يصل بعض المرضى في مراحل متقدمة تقل فيها فرص العلاج.