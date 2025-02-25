 
الثلاثاء 2025-02-25 10:11 ص
 

احذروا.. مشروبات شائعة قد تسبب تساقط الشعر وزيادة القلق

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تعبيرية
الثلاثاء، 25-02-2025 08:21 ص

الوكيل الإخباري- حذّرت طبيبة متخصصة في الرعاية الحرجة من أن استهلاك بعض المشروبات الشائعة قد يكون مرتبطا بتساقط الشعر وزيادة القلق، بسبب تأثيرها على التوازن الهرموني في الجسم.

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وأوضحت الدكتورة نينا شاندراسيكاران، المتخصصة في طب الرئة أيضا، أن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة تحتوي على كميات عالية من السكر والمواد المضافة، ما يؤدي إلى اضطراب الهرمونات وضعف الدورة الدموية وزيادة الالتهابات التي قد تضعف بصيلات الشعر.


كما أشارت إلى أن ارتفاع محتوى الكافيين في هذه المشروبات يمكن أن يرفع مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر، ما يؤدي إلى تحفيز الجهاز العصبي وزيادة القلق، وهو عامل آخر مرتبط بتساقط الشعر.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة تسينغهوا في بكين، الصين، عن وجود علاقة بين استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر (SSB) وزيادة خطر الإصابة بتساقط الشعر النمطي الذكوري (MPHL). وأظهرت النتائج أن الرجال الذين يعانون من هذا النوع من تساقط الشعر يستهلكون ضعف كمية المشروبات السكرية مقارنة بأقرانهم الذين لا يعانون من المشكلة.


وتشمل المشروبات المحلاة التي تم ربطها بهذه الظاهرة: المشروبات الغازية العادية (غير الدايت) ومشروبات الطاقة والمشروبات بنكهة الفاكهة والمشروبات الرياضية والقهوة والشاي مع السكر المضاف.


ونصحت شاندراسيكاران قائلة: "إذا لاحظت أنك تفقد المزيد من الشعر وتشعر بمزيد من القلق، فقد يكون من الأفضل تقليل استهلاك هذه المشروبات أو التوقف عنها تماما".

 

RT

 
gnews

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