دراسة تكشف كيف يسبب التوتر تساقط الشعر

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة من جامعة هارفارد أن التوتر يؤدي إلى تساقط الشعر عبر آليتين رئيسيتين، إحداهما فورية والأخرى ترتبط باستجابة مناعية قد تترك آثارًا طويلة الأمد على فروة الرأس.

تساقط فوري بسبب "النورإبينفرين"

يوضح فريق الباحثة يا تشيه هسو أن استجابة "القتال أو الهروب" أثناء التوتر ترفع هرمون النورإبينفرين، الذي يؤدي بدوره إلى قتل الخلايا سريعة التكاثر في بصيلات الشعر. هذا النوع من التساقط يكون في العادة مؤقتًا، لأن الخلايا الجذعية تعيد تجديد البصيلات لاحقًا.



استجابة مناعية قد تسبب أضرارًا مستمرة

التصوير المجهري كشف أن بعض البصيلات المتضررة بدت وكأنها "ذابت بالحمض"، ما دفع الجسم للتعامل معها كأنسجة غريبة. هذا يؤدي إلى تنشيط الخلايا التائية ذاتية التفاعل، التي تهاجم البصيلات وكأنها جسم دخيل، ما قد يسبب نوبات تساقط متكررة عند التعرض لضغوط جديدة.



ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد على فهم أمراض مناعية أخرى مثل السكري من النوع الأول والذئبة والتصلب المتعدد، لكون آلية الاستجابة المناعية مشابهة. كما يشيرون إلى أن تأثير التوتر قد يحاكي تأثير الجينات المرتبطة بالصلع.