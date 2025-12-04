الخميس 2025-12-04 03:06 م

من الدقيقة الأولى.. هكذا يبدأ السكر بإضعاف الأسنان!

الخميس، 04-12-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   كشف باحثون في علم الأحياء الدقيقة آلية سريعة يحدث عبرها تسوّس الأسنان بمجرد تناول السكر، مؤكدين أن التفاعل الأولي يبدأ خلال دقائق قليلة داخل الفم، حيث يختلّ توازن البكتيريا ويتحوّل السكر إلى أحماض تهاجم مينا الأسنان.

ووفقًا لمجلة ساينس أليرت، يؤدي تناول السكريات إلى تغيّر فوري في ميكروبيوم الفم؛ إذ تقوم بكتيريا مثل العقدية الطافرة بتحويل السكر مباشرة إلى حمض اللاكتيك، ما يرفع الحموضة ويخلق بيئة تساعد الميكروبات المسببة للتسوس على الازدهار. وقد يستمر هذا الاضطراب لمدة تصل إلى ساعة بعد تناول السكر.


وتوضح الدراسة أن الأحماض الناتجة تتسبب في تفكك المعادن المكوِّنة لطبقة المينا، وعلى رأسها هيدروكسي أباتيت، ما يؤدي إلى ظهور فجوات دقيقة تسهّل التآكل المتدرّج للأسنان.


ورغم أن اللعاب يساهم لاحقًا في إعادة التوازن، إلا أن تكرار استهلاك السكر يضعف قدرة الفم على إعادة التمعدن، ويعزز تكوّن الأغشية الحيوية التي تحمي البكتيريا المُسببة للتسوس من التنظيف بالفرشاة.


ويشير الخبراء إلى أن السكريات البسيطة مثل السكروز تُعد الأكثر ضررًا بسبب سرعة تحللها، مؤكدين أن تقليل تناول السكريات المُكررة عامل أساسي للحد من تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

 

لبنان 24 

 
 


