اليكم الوقت الافضل لتناول فيتامين "ب 12"

الوكيل الإخباري- يشير خبراء التغذية إلى أن الصباح يعدّ الوقت الأنسب لتناول فيتامين ب12، خاصة لمن يرغبون في زيادة الطاقة، إذ يساعد الفيتامين الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة ويرفع مستوى اليقظة. كما قد يسبب تناوله ليلًا صعوبة في النوم بسبب خفضه لهرمون الميلاتونين.

في حالات النقص

قد يوصي الأطباء بجرعات عالية يوميًا لتعويض النقص، بينما تُستخدم حقن ب12—التي تُعطى غالبًا شهريًا—لمن يعانون من فقر الدم الخبيث أو مشكلات امتصاص الفيتامين.

نصائح لتحسين الامتصاص:

تناوله على معدة فارغة.

تجنب أخذه مع جرعات عالية من فيتامين C.

ترك فاصل 4 ساعات عند استخدام أدوية مثل الميتفورمين أو مثبطات مضخة البروتون.

فوائده الأساسية:

يدعم إنتاج الطاقة، صحة الأعصاب والدماغ، تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحسّن الذاكرة والمزاج.



علامات نقص ب12:

تعب، شحوب، التهاب اللسان، ضيق تنفس، تشققات الشفاه، وخز الأطراف، دوخة ومشكلات بالذاكرة.

عند ظهور هذه الأعراض يُنصح بإجراء فحص دم لتحديد العلاج المناسب وتجنّب المضاعفات العصبية.