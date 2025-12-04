اليكم الوقت الافضل لتناول فيتامين "ب 12"

في حالات النقص
قد يوصي الأطباء بجرعات عالية يوميًا لتعويض النقص، بينما تُستخدم حقن ب12—التي تُعطى غالبًا شهريًا—لمن يعانون من فقر الدم الخبيث أو مشكلات امتصاص الفيتامين.
تناوله على معدة فارغة.
تجنب أخذه مع جرعات عالية من فيتامين C.
ترك فاصل 4 ساعات عند استخدام أدوية مثل الميتفورمين أو مثبطات مضخة البروتون.
يدعم إنتاج الطاقة، صحة الأعصاب والدماغ، تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحسّن الذاكرة والمزاج.
علامات نقص ب12:
تعب، شحوب، التهاب اللسان، ضيق تنفس، تشققات الشفاه، وخز الأطراف، دوخة ومشكلات بالذاكرة.
عند ظهور هذه الأعراض يُنصح بإجراء فحص دم لتحديد العلاج المناسب وتجنّب المضاعفات العصبية.
-
أخبار متعلقة
-
من الدقيقة الأولى.. هكذا يبدأ السكر بإضعاف الأسنان!
-
علامتان في الوجه تكشفان عن ارتفاع مستوى الكوليسترول
-
دراسة تكشف كيف يسبب التوتر تساقط الشعر
-
لشتاء صحي- 5 أنواع من الشاي احرص على تناولها
-
ماذا يحدث لمريض الكلى عند تناول البطاطا الحلوة؟
-
هل تسبب مكملات المغنيسيوم الإسهال؟
-
هل يعالج التعرق أو ممارسة الرياضة نزلات البرد؟
-
متى تبدأ نتائج المغنيسيوم في تخفيف آلام العضلات؟