علامتان في الوجه تكشفان عن ارتفاع مستوى الكوليسترول

وفقًا لخبراء "كليفلاند كلينيك"، يمكن لارتفاع الكوليسترول أن يترك علامتين واضحتين:
• بقع صفراء صغيرة حول الجفنين (تُعرف بـ زانثيلاسما) نتيجة تراكم الكوليسترول تحت الجلد.
• حلقة شاحبة حول القزحية (تعرف بـ قوس القرنية) بسبب ترسّب الدهون على حافة القرنية.
هذه العلامات لا تسبب ألماً ولا تؤثر على الرؤية، لكن ظهورها قد يشير إلى مستويات عالية من الدهون في الدم، أو مشكلات أيضية مثل السكري، مما يستدعي فحص الكوليسترول.
وتوصي الجهات الصحية بالحد من الدهون المشبعة، وممارسة الرياضة، وتجنب التدخين للمساهمة في خفض الكوليسترول وتقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
-
أخبار متعلقة
-
اليكم الوقت الافضل لتناول فيتامين "ب 12"
-
من الدقيقة الأولى.. هكذا يبدأ السكر بإضعاف الأسنان!
-
دراسة تكشف كيف يسبب التوتر تساقط الشعر
-
لشتاء صحي- 5 أنواع من الشاي احرص على تناولها
-
ماذا يحدث لمريض الكلى عند تناول البطاطا الحلوة؟
-
هل تسبب مكملات المغنيسيوم الإسهال؟
-
هل يعالج التعرق أو ممارسة الرياضة نزلات البرد؟
-
متى تبدأ نتائج المغنيسيوم في تخفيف آلام العضلات؟