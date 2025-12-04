علامتان في الوجه تكشفان عن ارتفاع مستوى الكوليسترول

الوكيل الإخباري- يُعد ارتفاع الكوليسترول مشكلة صامتة تتطور دون ألم أو أعراض واضحة، ما يجعل الكثيرين يكتشفونه فقط عبر الفحوصات الروتينية. ومع ذلك، قد تظهر علامات مرئية مبكرة على الوجه تنبه إلى وجود مشكلة.

وفقًا لخبراء "كليفلاند كلينيك"، يمكن لارتفاع الكوليسترول أن يترك علامتين واضحتين:

• بقع صفراء صغيرة حول الجفنين (تُعرف بـ زانثيلاسما) نتيجة تراكم الكوليسترول تحت الجلد.

• حلقة شاحبة حول القزحية (تعرف بـ قوس القرنية) بسبب ترسّب الدهون على حافة القرنية.



هذه العلامات لا تسبب ألماً ولا تؤثر على الرؤية، لكن ظهورها قد يشير إلى مستويات عالية من الدهون في الدم، أو مشكلات أيضية مثل السكري، مما يستدعي فحص الكوليسترول.