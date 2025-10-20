الإثنين 2025-10-20 03:44 م
 

ارتفاع الكوليسترول قبل الحمل يرتبط بمشاكل صحية خطيرة

الإثنين، 20-10-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-   باحثون يوصون بإدراج فحص الكوليسترول ضمن فحوصات ما قبل الحمل، بعد أن كشفت دراسة على 10 آلاف امرأة أن ارتفاع الدهون مرتبط بمضاعفات مثل:

سكري الحمل
اضطرابات ضغط الدم
مشاكل القلب بعد الولادة (مثل اضطراب النظم ومتلازمات الشريان التاجي)
خطر الجلطات الدموية
وأكدت الدراسة أن هذه المخاطر قد تظهر خلال 5 سنوات فقط بعد الولادة.


وينصح الخبراء باتباع نمط حياة صحي (رياضة، تغذية متوازنة) والتدخلات الوقائية قبل الحمل للحد من هذه المخاطر.

 

