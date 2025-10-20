ارتفاع الكوليسترول قبل الحمل يرتبط بمشاكل صحية خطيرة

سكري الحمل
اضطرابات ضغط الدم
مشاكل القلب بعد الولادة (مثل اضطراب النظم ومتلازمات الشريان التاجي)
خطر الجلطات الدموية
وأكدت الدراسة أن هذه المخاطر قد تظهر خلال 5 سنوات فقط بعد الولادة.
وينصح الخبراء باتباع نمط حياة صحي (رياضة، تغذية متوازنة) والتدخلات الوقائية قبل الحمل للحد من هذه المخاطر.
