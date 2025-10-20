ارتفاع الكوليسترول قبل الحمل يرتبط بمشاكل صحية خطيرة

الوكيل الإخباري- باحثون يوصون بإدراج فحص الكوليسترول ضمن فحوصات ما قبل الحمل، بعد أن كشفت دراسة على 10 آلاف امرأة أن ارتفاع الدهون مرتبط بمضاعفات مثل:

سكري الحمل

اضطرابات ضغط الدم

مشاكل القلب بعد الولادة (مثل اضطراب النظم ومتلازمات الشريان التاجي)

خطر الجلطات الدموية

وأكدت الدراسة أن هذه المخاطر قد تظهر خلال 5 سنوات فقط بعد الولادة.



وينصح الخبراء باتباع نمط حياة صحي (رياضة، تغذية متوازنة) والتدخلات الوقائية قبل الحمل للحد من هذه المخاطر.