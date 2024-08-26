اكتشاف ارتباط بين قضاء الوقت أمام الشاشات في العشرينيات من العمر والنوبة القلبية

وتأتي البيانات الجديدة من دراسة طويلة الأمد حول مخاطر الشرايين التاجية وتطورها لدى الشباب (CARDIA)، والتي تتبعت مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى آلاف البالغين لعقود من الزمن.
وارتبطت كل ساعة إضافية يقضيها المشاركون في مشاهدة التلفاز، عندما كانوا بعمر 23 عاما، بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 26% على مدار الدراسة.
كما ارتبطت بزيادة احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية و/أو السكتات الدماغية بنسبة 16%، وفقا لفريق جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.
ولم يكن وقت الشاشة خطيرا فقط في الشباب، فقد وجدت الدراسة أن كل ساعة إضافية من وقت التلفاز اليومي خلال منتصف العمر تزيد أيضا من احتمالات إصابة الشخص بأمراض القلب التاجية بنسبة 55%، والسكتة الدماغية بنسبة 58%، وأمراض القلب بشكل عام بنسبة 32%.
ويبدو أن هذا يُظهر أن "وقت الشاشة في مرحلة الشباب يحدد مسار عادات الشاشة المستقبلية خلال بقية مرحلة البلوغ"، كما قال ناجاتا في بيان صحفي لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.
-
أخبار متعلقة
-
نموذج مبتكر للكشف المبكر عن مرض التوحد
-
قيلولة الطاقة.. خيارك المثالي لاستعادة النشاط
-
ماذا تعرف عن النشا المقاوم؟
-
حليب الأم الغذاء المثالي للطفل حديث الولادة
-
هل شرب القهوة على معدة فارغة ضار حقاً؟
-
أمريكا تتأهب من فيروس قاتل ينقله البعوض
-
العودة إلى المدارس.. علامات على حاجة الطفل إلى نظارة
-
سبب الرغبة الشديدة بتناول أطعمة مالحة