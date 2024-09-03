الشد العضلي قد يدل على نقص هذا المعدن بجسمك

الوكيل الإخباري- يجب الحفاظ على توازن مستويات معدن الماغنسيوم في الجسم بتناول مصادره الطبيعية بانتظام، لأن انخفاضه عن المعدل الطبيعي له تأثيرات سلبية على صحة العضلات.



تأثير نقص المغنسيوم على العضلات

تتضرر عضلات الجسم بشدة عند انخفاض معدن المغنسيوم، حيث يزداد خطر إصابتها بتشنجات مزعجة لا يمكن للإنسان السيطرة عليها. ويعتقد العلماء أن التشنجات العضلية المرتبطة بنقص الماغنسيوم تحدث بسبب تدفق كمية كبيرة من الكالسيوم إلى الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى تحفيز أعصاب العضلات بشكل مفرط.



لنقص الماغنسيوم بالجسم تأثير آخر، حيث يعاني المصابون به من التعب سريعاً، ويرجع السبب إلى ضعف العضلات الناتج عن حدوث اختلال في عملية نقل الإشارات العصبية إلى الأنسجة العضلية وعدم توازن البوتاسيوم فيها.



ويصبح تشنج وضعف العضلات علامتين مؤكدتين على نقص الماغنسيوم في الجسم، إذا كان المريض يعاني في الوقت نفسه من المشكلات التالية:



فقدان الشهية.

الغثيان.

عدم انتظام ضربات القلب.

التقلبات المزاجية.

ضعف العظام.

ارتفاع ضغط الدم.

صعوبات في التنفس.

والجدير بالذكر أن هناك أسباباً أخرى للتشنجات العضلية غير نقص الماغنسيوم، أبرزها:



التوتر.

الإفراط في تناول الكافيين.

تناول بعض الأدوية، مثل مدرات البول.

الإصابة ببعض الأمراض، مثل التصلب المتعدد أو الوهن العضلي.

لذلك يُنصح بالذهاب إلى الطبيب فور المعاناة من التشنجات العضلية، لتحديد سببها بدقة، ومن ثم وصف العلاج المناسب لها، عبر إجراء بعض الفحوصات، مثل تحليل الماغنسيوم.





اضافة اعلان