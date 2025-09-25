خدعة وقت النوم.. طريقك إلى السبات العميق

الوكيل الإخباري- تشير أبحاث حديثة إلى أن تحسين عادات النوم المسائية يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في جودة النوم العميق، والذي يلعب دورًا محوريًا في تنظيم الأيض والوقاية من الأمراض المزمنة.

✨ 5 عادات مثبتة لتحفيز النوم العميق:

1. خفّض الإضاءة قبل النوم

الضوء الساطع يعطّل إفراز الميلاتونين، هرمون النوم. خفض الإضاءة قبل النوم بساعة يعزّز الاسترخاء ويُسهّل الدخول في نوم عميق.



2. قلّل استخدام الشاشات

الأجهزة الإلكترونية تُصدر ضوءًا أزرق يؤثر على دورة النوم. يُفضّل تجنّب الشاشات قبل النوم بـ30–60 دقيقة، واستبدالها بقراءة أو تأمل.



3. روتين مهدّئ للنوم

التمدد الخفيف، الاسترخاء، أو الاستماع لموسيقى هادئة تُساعد على تهدئة الدماغ وتحضيره للنوم العميق.



4. حافظ على جدول نوم منتظم

الذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا يُنظّم الساعة البيولوجية، مما يُحسّن جودة النوم بمرور الوقت.



5. حسّن بيئة النوم

يُفضّل أن تكون غرفة النوم:

باردة ومظلمة

هادئة

مزوّدة بفرش مريح



هذه الظروف تعزز استقرار النوم وتقلل من استيقاظك أثناء الليل.



💡 نمط حياة يؤثر على نومك:

تغذية خفيفة ومتوازنة قبل النوم أفضل من الوجبات الثقيلة أو الكافيين.

التمارين المنتظمة تساعد على النوم العميق، لكن تجنّب النشاط البدني المكثف قبل النوم.

ترطيب معتدل دون شرب كمية كبيرة من السوائل لتجنّب الاستيقاظ المتكرر.