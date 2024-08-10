دراسة تفسر سبب زيادة الكسور لدى مريضات السكري

الوكيل الإخباري- قدمت دراسة سويدية نظرة مدققة لسبب زيادة كسور العظام لدى مرضى السكري، وخاصة النساء، على الرغم من زيادة كثافة العظام لديهن.



وأثبتت تجربة الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة غوتنبرغ أن السكري من النوع 2 يقلل من الوظائف الجسدية لدى النساء الأكبر سناً، وهو ما يفسر ارتفاع معدل الكسور في هذه الفئة.



وبحسب "مديكال نيوز توداي"، لاحظ الباحثون أن النساء اللاتي يتناولن أدوية لمرض السكري لديهن كثافة عظام أعلى وقوة عظام أكبر وبنية عظمية أفضل، لكن الأداء البدني أضعف من هذه العوامل التي يفترض أن تقي من الكسور.



المخاطر

ووجد البحث زيادة بنسبة 71% في خطر الكسر لدى النساء المعالجات بالأنسولين، مقارنة بغير المريضات، وكانت النساء اللاتي يتلقين علاجاً للسكري عن طريق الفم أكثر عرضة بنسبة 27% لأي كسر.



وأظهرت تجربة الدراسة أنه في اختبار التوازن الذي كان عليهن فيه الوقوف على ساق واحدة، تمكنت المريضات بالسكري من الوقوف لفترة أقصر بنسبة 27.2% من غير المصابات بالمرض.



وفي اختبار مصمم لاختبار وظيفة النصف السفلي من الجسم، استغرقت المشاركات المصابات بالسكري وقتاً أطول بنسبة 13.9% للنهوض من كرسي بذراعين عادي، والمشي إلى علامة تبعد 3 أمتار، والانعطاف، والمشي للخلف، والجلوس مرة أخرى.



كما كانت لديهن سرعة مشي أبطأ بنسبة 9.9%، و17.3% أقل في اختبار الوقوف على الكرسي لمدة 30 ثانية، و9.7% أقل في قوة القبضة.



وتدل هذه النتائج على أن ضعف الأداء البدني لدى المريضات هو سبب تزايد كسور العظام، إلى جانب عوامل أخرى أشار إليها الباحثون مثل ارتفاع ضغط الدم، وتزايد الالتهابات بسبب السكري، وهو ما يتلف العظام من ناحية أخرى.