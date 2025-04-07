رياح الخماسين: كيف تتجنب التهاب الجيوب الأنفية؟

الوكيل الإخباري- مع قدوم رياح الخماسين وارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، قد تتزايد المخاطر الصحية المتعلقة بالتهاب الجيوب الأنفية، خاصة لأولئك الذين يعانون من حساسية أو مشكلات تنفسية.

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كما أوضح الدكتور مجدي بدران، هناك عدة نصائح يمكن اتباعها للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية أثناء هذه الرياح العاصفة:



- تجنب الخروج في الطقس العاصف: إذا كان ذلك ممكنًا، يفضل البقاء في المنزل لتجنب استنشاق الأتربة والعوالق الهوائية التي قد تهيج الجيوب الأنفية.

- ارتداء كمامة عند الخروج: الكمامة يمكن أن تساعد في تقليل استنشاق الأتربة وحبوب اللقاح التي تزداد أثناء رياح الخماسين.

- الاستحمام فور العودة للمنزل: يفضل الاستحمام وتغيير الملابس عند العودة إلى المنزل للتخلص من الأتربة العالقة على الجسم.

- تجنب فرك العين والأنف: تجنب لمس الوجه خاصة العينين والأنف لتقليل فرصة انتقال المواد المهيجة إلى الجيوب الأنفية.

- شرب كميات وفيرة من الماء وشاي الأعشاب: يساعد ذلك في ترطيب الجسم والمساعدة في الحفاظ على صحة الجيوب الأنفية.

- تنظيف الفم بالمحلول الملحي: يساعد الغرغرة بالمحلول الملحي في التخلص من الأتربة والمواد المهيجة التي قد تؤثر على الجيوب الأنفية.

وأخيرًا، إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية، ينصح بزيارة الطبيب في الحالات التالية:

صعوبة التنفس أو التنفس السريع.

جفاف الفم.

الحمى التي تستمر لأكثر من 4 أيام.



من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن تقليل تأثير رياح الخماسين على صحة الجيوب الأنفية والحفاظ على الراحة العامة.