رياح الخماسين: كيف تتجنب التهاب الجيوب الأنفية؟

- تجنب الخروج في الطقس العاصف: إذا كان ذلك ممكنًا، يفضل البقاء في المنزل لتجنب استنشاق الأتربة والعوالق الهوائية التي قد تهيج الجيوب الأنفية.
- ارتداء كمامة عند الخروج: الكمامة يمكن أن تساعد في تقليل استنشاق الأتربة وحبوب اللقاح التي تزداد أثناء رياح الخماسين.
- الاستحمام فور العودة للمنزل: يفضل الاستحمام وتغيير الملابس عند العودة إلى المنزل للتخلص من الأتربة العالقة على الجسم.
- تجنب فرك العين والأنف: تجنب لمس الوجه خاصة العينين والأنف لتقليل فرصة انتقال المواد المهيجة إلى الجيوب الأنفية.
- شرب كميات وفيرة من الماء وشاي الأعشاب: يساعد ذلك في ترطيب الجسم والمساعدة في الحفاظ على صحة الجيوب الأنفية.
- تنظيف الفم بالمحلول الملحي: يساعد الغرغرة بالمحلول الملحي في التخلص من الأتربة والمواد المهيجة التي قد تؤثر على الجيوب الأنفية.
صعوبة التنفس أو التنفس السريع.
جفاف الفم.
الحمى التي تستمر لأكثر من 4 أيام.
من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن تقليل تأثير رياح الخماسين على صحة الجيوب الأنفية والحفاظ على الراحة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
7 إبريل: يوم الصحة العالمي – تعزيز الوعي وتحقيق الصحة للجميع
-
فيتامين C: كيف تحافظ على مستوياته العالية في الطعام؟
-
أسباب نمو أظافر اليد أسرع من أظافر القدم
-
الحكة الجلدية المفاجئة - متى تشير لمشكلة صحية؟
-
لفقدان الوزن- تناول خل التفاح في هذا الوقت
-
فئات معرضة لنقص الحديد
-
للوقاية من السرطان- تناول هاتين الفاكهتين
-
كيف تعرف أنك تعاني من حساسية العطور