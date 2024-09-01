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طبيبة : هذا سبب شعورك بحرقة المعدة خلال اليوم !

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-09-2024 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة إيرينا بيريجنايا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وخبيرة التغذية، إلى أنه لا توجد حلقة عضلية تفصل بين المريء والمعدة.

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ووفقًا لها، يمكن تجنب الارتجاع المتكرر من المعدة إلى المريء بفضل وضع الجسم العمودي. وتوضح أن محتوى المريء قاعدي بينما المعدة حامضي. لذا، فإن اختلاطهما يؤدي إلى تكون الغازات وتهيج وحرقة، وقد يحصل تشنج حاد وشعور مزعج عندما لا يتمكن الشخص من ابتلاع أي شيء. وإذا تكررت هذه الحالة، قد يحدث التهاب في المريء تكون عواقبه وخيمة.


وتشير الطبيبة إلى أن الحرقة تنجم عن الإفراط في تناول الطعام؛ فعلى سبيل المثال، إذا لم يتناول الشخص الطعام طوال النهار وفي المساء استلقى أفقيًا بعد تناول وجبة العشاء، قد يعاني من الحرقة. كما قد يكون السبب عدم تحمل منتجات الألبان.


وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر الحرقة نتيجة تناول أطعمة غير متوافقة، التي يمكن أن تسبب حتى التهاب البنكرياس. على سبيل المثال، تناول الكحول مع اللحم المخمر المشوي والفلفل الحلو يؤدي حتمًا إلى الشعور بالحرقة وأمراض خطيرة. وقد يكون الإجهاد سببًا أيضًا في ظهور الحرقة.

 

RT

 

 
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