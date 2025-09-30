الثلاثاء 2025-09-30 01:43 م
 

عادة بسيطة قد تساعد على خفض ضغط الدم

الثلاثاء، 30-09-2025 01:17 م

الوكيل الإخباري-   رغم فعالية بدائل الملح في خفض ضغط الدم، كشفت دراسة حديثة عُرضت في اجتماعات جمعية القلب الأمريكية لعام 2025 أن أقل من 5% من الأشخاص حول العالم يعتمدونها في نظامهم الغذائي.

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 37 ألف شخص ضمن المسح الوطني للصحة والتغذية (NHANES) بين عامي 2003 و2020، وأظهرت أن استخدام بدائل الملح انخفض إلى 2.5% فقط بحلول عام 2020، حتى بين من يعانون ارتفاع ضغط الدم.


وتُعد بدائل الملح، التي تستبدل جزءًا من كلوريد الصوديوم بكلوريد البوتاسيوم، وسيلة فعالة لتقليل استهلاك الصوديوم وتعزيز استهلاك البوتاسيوم، ما يساعد في خفض ضغط الدم. لكن الخبراء يحذرون من استخدامها دون استشارة الطبيب، خاصةً لمرضى الكلى أو من يتناولون أدوية تؤثر على توازن البوتاسيوم.


بدائل طبيعية لتقليل الصوديوم دون استخدام ملح:
استخدام الأعشاب والتوابل كالريحان والفلفل والكركم
إضافة عصير الليمون أو قشره
الاعتماد على الثوم والبصل والزنجبيل
اختيار الخضار الطازجة بدلاً من المعلبة


ويؤكد الباحثون أن تغييرات بسيطة في النظام الغذائي قد تكون مفتاحًا للوقاية من أمراض القلب والسيطرة على ضغط الدم بشكل أفضل.

 

