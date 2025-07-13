6 اختبارات بسيطة قد تنقذ حياتك.. تعرف عليها!

الوكيل الإخباري- لا تقتصر وظيفة اليدين على تنفيذ المهام اليومية، بل قد تحمل إشارات مبكرة لأمراض خطيرة مثل السرطان، وأمراض القلب، والزهايمر. إليك 6 اختبارات سريعة يمكن إجراؤها في المنزل:

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اختبار الإصبع والأنف

المطلوب لمس الأنف ثم إصبع الفاحص بالتناوب. صعوبة الأداء قد تشير لمشكلات في المخيخ أو وجود ورم دماغي.

اختبار "نافذة شامروث"

ضع أظافر السبابة مقابل بعضها. غياب الفراغ بين الأظافر قد يُنذر بأمراض القلب أو سرطان الرئة.

اختبار الإبهام والراحة

إذا تجاوز الإبهام حافة الكف عند طيه، فقد يشير ذلك إلى متلازمة مارفان، المرتبطة بتمدد الشريان الأورطي.

مقياس بيغتون للمرونة

يتضمن حركات تُقيّم مرونة المفاصل. ارتفاع النتيجة قد يدل على اضطرابات في الأنسجة الضامة.

اختبار قلب اليد

يُطلب من الشخص قلب كفيه على الفخذ بسرعة. البطء أو التردد قد يشير إلى مشكلات عصبية أو علامات مبكرة للسكتة.

اختبار قوة القبضة

قياس القبضة يمكن أن يكشف ضعف العضلات أو علامات على التدهور المعرفي لدى كبار السن.



رغم بساطتها، لا تُغني هذه الاختبارات عن الفحوصات الطبية المتخصصة. لكنها قد تكون جرس إنذار مبكر يستدعي الاستشارة الطبية.