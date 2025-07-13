دراسة تكشف عن الطريقة المثلى لتقليل خطر الوفاة المبكرة

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة من جامعة كوينزلاند الأسترالية أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في مرحلة البلوغ يمكن أن تقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة تتراوح بين 30% و40%، لا سيما من أمراض القلب .

اضافة اعلان



وتوصي الإرشادات الصحية بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا، إضافة إلى تمارين تقوية العضلات مرتين على الأقل.



وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين بدؤوا ممارسة الرياضة بعد سنوات من الخمول قلّ لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 22%، فيما انخفض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 40%، وبالسرطان بنسبة 25% لدى من حافظوا على نشاطهم.



ورغم أن الفوائد الإضافية بعد تجاوز 300 دقيقة من التمارين أسبوعيًا كانت محدودة، شددت الدراسة على أن أي قدر من النشاط البدني، حتى البسيط منه، أفضل من لا شيء.



الخلاصة: التحرك بانتظام قد يكون المفتاح لحياة أطول وأكثر صحة — حتى لو بدأت متأخرًا.