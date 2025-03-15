الوكيل الإخباري- يُعدّ اللوز من المصادر الغذائية الغنية بالعناصر الأساسية، مثل المغنيسيوم، البوتاسيوم، فيتامين E، والدهون الصحية، والتي تلعب دورًا هامًا في دعم صحة الجسم. وتشير دراسات حديثة إلى أن اللوز يمكن أن يُساعد في تخفيف الدوار الناتج عن انخفاض مستويات السكر في الدم، أو انخفاض ضغط الدم، أو نقص تدفق الدم إلى الدماغ.



كيف يساعد اللوز في تخفيف الدوار؟

🔹 المغنيسيوم: يعزز وظائف الأعصاب والعضلات، مما يقلل من الشعور بالإرهاق والدوخة.

🔹 البوتاسيوم: يساهم في تنظيم ضغط الدم ومنع الدوار الناجم عن انخفاضه.

🔹 فيتامين E: يُحسن الدورة الدموية، مما يعزز تدفق الأكسجين إلى الدماغ.

🔹 الدهون الصحية: تمنح الجسم مصدرًا ثابتًا للطاقة، مما يمنع انخفاض مستوى السكر في الدم.



طرق الاستفادة من اللوز لتجنب الدوار

✅ تناول اللوز المنقوع صباحًا لبدء اليوم بطاقة متوازنة.

✅ الاحتفاظ بحفنة من اللوز النيء أو المحمص كوجبة خفيفة سريعة.

✅ استبدال الحليب العادي بـ حليب اللوز لتعزيز الترطيب والحفاظ على توازن الأملاح.

✅ استخدام زبدة اللوز كإضافة صحية إلى خبز الحبوب الكاملة لمنع تقلبات السكر في الدم.



الخلاصة

يمكن أن يكون اللوز خيارًا غذائيًا فعالًا لمن يعانون من نوبات الدوار، بفضل تركيبته الغذائية المتكاملة. إدراجه في النظام الغذائي اليومي قد يُساعد في تحسين تدفق الدم، تنظيم ضغط الدم، وتثبيت مستويات السكر، مما يقلل من الشعور بالإرهاق أو الإغماء.

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