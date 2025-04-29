لخفض ضغط الدم- 6 مكملات غذائية تناولها يوميا

الوكيل الإخباري- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد تساعد بعض المكملات الغذائية في تحسين حالتك الصحية، بشرط تناولها تحت إشراف طبي وبجانب العلاج الدوائي والنظام الغذائي المتوازن.

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وفيما يلي أبرز المكملات التي أثبتت الدراسات فعاليتها في خفض ضغط الدم، وفقًا لموقع "Verywell Health":



فيتامين ب: خاصة الريبوفلافين، حيث يساعد في تقليل خطر أمراض القلب وخفض ضغط الدم.

فيتامين د: فعال في خفض ضغط الدم خصوصًا لدى كبار السن ومرضى القلب، لكن يجب تجنب الجرعات العالية لتفادي التسمم.

فيتامين سي: تناول 300 إلى 1000 ملغ يوميًا يُحسن ضغط الدم، كما أن نقصه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض.

البوتاسيوم: يقلل ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4 - 5 ملم زئبق عند تناوله بجرعة 3500 – 5000 ملغ يوميًا.

المغنيسيوم: يخفض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 2 ملم زئبق، وفق مراجعة علمية عام 2016.

الكالسيوم: يساعد على خفض الضغط بمعدل 2.5 ملم زئبق، وتزداد فعاليته عند دمجه مع المغنيسيوم.



ويُنصح بعدم تناول أي من هذه المكملات دون استشارة الطبيب، خاصة لمن لديهم حالات صحية مزمنة أو يتناولون أدوية منتظمة.