ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول ثمرة واحدة من الانجاص يومياً؟

ووجدت الدراسة الجديدة أن الثمرة تعمل على خفض وزن الجسم، كما أنها تعزز صحة الجهاز الهضمي. وأوضح الباحثون أن "الإنجاص" هي "مصدر ممتاز" للألياف، بالإضافة إلى كونها مصدرا جيداً لفيتامين "C"، لافتين إلى أن ثمرة كمثرى متوسطة تحتوى على 24% من كمية الألياف اليومية و 100 سعر حراري فقط.
وأشار الباحثون إلى أن الكمثرى خالية من الدهون والكولسترول والصوديوم، وتحتوي على 190 مجم من البوتاسيوم، كما أن لديها "نسب مرتفعة" من الألياف، وفيتامين "C"، والمغنيسيوم، والنحاس والبوتاسيوم.
ووفقاً لإرشادات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الناس الذين يأكلون المزيد من الفاكهة كجزء من النظام الغذائي الصحي الشامل، هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.
وجاءت نتائج الدراسة في مجلة التغذية وعلوم الأطعمة، كما نشرت مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وذلك في العاشر من شهر ديسمبر الجاري.
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