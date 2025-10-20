نصائح لتحفيز دماغ الطفل قبل الامتحانات

الوكيل الإخباري- لتحسين أداء الطفل الذهني، خاصة مع اقتراب الامتحانات، يُنصح باتباع هذه الاستراتيجيات:



🥗 1. التغذية الذكية

أسماك دهنية: مثل السلمون والسردين (غنية بالأوميغا 3).

خضراوات ورقية: كالسبانخ والبروكلي (تعزز التركيز والبصر).

فاكهة مضادة للأكسدة: الفراولة، التوت، الرمان.

بيض ومكسرات: لمغذيات الدماغ والدهون الصحية.



🏃‍♂️ 2. النشاط البدني المنتظم

رياضة مثل الجري، السباحة، أو ركوب الدراجة تحفّز الروابط العصبية.

المدة المثالية: 30 دقيقة، 5 مرات أسبوعياً.



😴 3. نوم كافٍ وعميق

النوم يعزز الذاكرة وينظّم التفكير.

عدد ساعات النوم الموصى به:

3–5 سنوات: 10–13 ساعة

6–13 سنة: 9–12 ساعة

14–17 سنة: 8–10 ساعات



🎯 4. ألعاب وأنشطة ذهنية

مثل الشطرنج، الموسيقى، أو الفنون القتالية، لتنشيط الدماغ وتعزيز التنسيق والتركيز.

