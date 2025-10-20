الإثنين 2025-10-20 03:44 م
 

نصائح لتحفيز دماغ الطفل قبل الامتحانات

الإثنين، 20-10-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-   لتحسين أداء الطفل الذهني، خاصة مع اقتراب الامتحانات، يُنصح باتباع هذه الاستراتيجيات:

🥗 1. التغذية الذكية
أسماك دهنية: مثل السلمون والسردين (غنية بالأوميغا 3).
خضراوات ورقية: كالسبانخ والبروكلي (تعزز التركيز والبصر).
فاكهة مضادة للأكسدة: الفراولة، التوت، الرمان.
بيض ومكسرات: لمغذيات الدماغ والدهون الصحية.

🏃‍♂️ 2. النشاط البدني المنتظم
رياضة مثل الجري، السباحة، أو ركوب الدراجة تحفّز الروابط العصبية.
المدة المثالية: 30 دقيقة، 5 مرات أسبوعياً.

😴 3. نوم كافٍ وعميق
النوم يعزز الذاكرة وينظّم التفكير.
عدد ساعات النوم الموصى به:
3–5 سنوات: 10–13 ساعة
6–13 سنة: 9–12 ساعة
14–17 سنة: 8–10 ساعات

🎯 4. ألعاب وأنشطة ذهنية
مثل الشطرنج، الموسيقى، أو الفنون القتالية، لتنشيط الدماغ وتعزيز التنسيق والتركيز.

