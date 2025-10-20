علاج واعد يخفف آلام الركبة دون جراحة أو أدوية

📊 النتائج بعد 4 أشهر:
تحسّن 70% من المرضى الذين تلقوا إشعاعاً منخفضاً، مقابل 42% فقط في مجموعة الدواء الوهمي.
🩺 الباحثون يؤكدون:
العلاج لا يعيد بناء الغضروف لكنه يؤخّر الجراحة.
يفضل دمجه مع فقدان الوزن والعلاج الطبيعي.
🚨 لا يزال العلاج قيد الدراسة ويتطلب تجارب أوسع
