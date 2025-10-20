علاج واعد يخفف آلام الركبة دون جراحة أو أدوية

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة كورية أن الإشعاع منخفض الجرعة قد يكون علاجاً فعالاً وآمناً لالتهاب مفاصل الركبة بدرجته الخفيفة إلى المتوسطة، دون أعراض جانبية.

اضافة اعلان



📊 النتائج بعد 4 أشهر:

تحسّن 70% من المرضى الذين تلقوا إشعاعاً منخفضاً، مقابل 42% فقط في مجموعة الدواء الوهمي.

🩺 الباحثون يؤكدون:

العلاج لا يعيد بناء الغضروف لكنه يؤخّر الجراحة.

يفضل دمجه مع فقدان الوزن والعلاج الطبيعي.



🚨 لا يزال العلاج قيد الدراسة ويتطلب تجارب أوسع