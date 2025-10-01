نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا قد يحسن الذاكرة

ويُعزى هذا التأثير إلى احتواء زيت الزيتون، خصوصًا البكر الممتاز، على دهون صحية وبوليفينول، مما يدعم مرونة خلايا الدماغ، يحسن تدفق الدم، ويقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي المرتبط بمرض الزهايمر.
ينصح بتناول الزيت مع كوب ماء دافئ صباحًا، وتجنب الماء الساخن جدًا للحفاظ على مضادات الأكسدة، مع ضرورة الحذر لمن يعانون من مشاكل صحية خاصة أو يتناولون أدوية.
