الوكيل الإخباري- يعتبر البرتقال من الفواكه الشتوية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن هل يتسبب في زيادة السعال ؟



هل البرتقال يزيد السعال؟

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