هل تتعرق كثيرا؟ إليك بعض الأسباب

الوكيل الإخباري- رغم أن التعرق قد يسبب الإحراج أو الانزعاج أحيانًا، إلا أنه يُعد من العلامات الإيجابية على صحة الجسم، بحسب ما أشار إليه تقرير نشره موقع Times of India. التعرق لا يقتصر دوره على تبريد الجسم، بل يمتد ليشمل عدة فوائد صحية.



✅ فوائد التعرق لصحة الجسم:

🔹 نظام تبريد فعّال:

عند ارتفاع حرارة الجسم، يعمل التعرق على تبريده ومنع التعرض لضربات الشمس أو الإرهاق الحراري.

🔹 مؤشر على اللياقة الجسدية:

الأشخاص النشيطون بدنيًا يتعرقون أكثر وأسرع، ما يدل على كفاءة الجهاز القلبي والدورة الدموية.

🔹 يساعد في التخلص من السموم:

رغم أن الكبد والكلى يؤديان الدور الأساسي في إزالة السموم، يساهم التعرق بطرد كميات ضئيلة من المعادن الثقيلة والفضلات عبر الجلد.

🔹 يدعم التوازن الهرموني:

التعرق الطبيعي يُشير إلى أن الجسم يستجيب بشكل صحي للحرارة والتوتر، مما يعكس توازناً في الجهاز العصبي والهرموني.

🔹 يقلل من مشاكل البشرة:

يحتوي العرق على مركّب مضاد للبكتيريا (ديرمسيدين)، يساعد على تقليل التهابات الجلد وفتح المسام، مما يقلل من احتمالية ظهور حب الشباب.



📌 خلاصة:

إذا كنت تتعرق بشكل طبيعي خلال التمارين أو الطقس الحار، فهذه علامة على أن جسمك يعمل بكفاءة ويحافظ على توازنه الداخلي.

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