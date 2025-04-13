هل تتعرق كثيرا؟ إليك بعض الأسباب

✅ فوائد التعرق لصحة الجسم:
🔹 نظام تبريد فعّال:
عند ارتفاع حرارة الجسم، يعمل التعرق على تبريده ومنع التعرض لضربات الشمس أو الإرهاق الحراري.
🔹 مؤشر على اللياقة الجسدية:
الأشخاص النشيطون بدنيًا يتعرقون أكثر وأسرع، ما يدل على كفاءة الجهاز القلبي والدورة الدموية.
🔹 يساعد في التخلص من السموم:
رغم أن الكبد والكلى يؤديان الدور الأساسي في إزالة السموم، يساهم التعرق بطرد كميات ضئيلة من المعادن الثقيلة والفضلات عبر الجلد.
🔹 يدعم التوازن الهرموني:
التعرق الطبيعي يُشير إلى أن الجسم يستجيب بشكل صحي للحرارة والتوتر، مما يعكس توازناً في الجهاز العصبي والهرموني.
🔹 يقلل من مشاكل البشرة:
يحتوي العرق على مركّب مضاد للبكتيريا (ديرمسيدين)، يساعد على تقليل التهابات الجلد وفتح المسام، مما يقلل من احتمالية ظهور حب الشباب.
📌 خلاصة:
إذا كنت تتعرق بشكل طبيعي خلال التمارين أو الطقس الحار، فهذه علامة على أن جسمك يعمل بكفاءة ويحافظ على توازنه الداخلي.
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