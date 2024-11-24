هل قشر الرمان يقضي على جرثومة المعدة؟

وأضاف أسعد، أن جرثومة من الأمراض التي لا يتم علاجها إلا عن طريق المضادات الحيوية، مع الالتزام بعدم تناول الأطعمة التي لا تهيج الجرثومة، مثل الحمضيات والأملاح، والتوابل، والشطة، والأطعمة المقلية، والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة، والشاي والقهوة، والمياه الغازية، وإذا فشل العلاج، يتم اختيار بدائل مثل عمل منظار للمريض.
وأوضح استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن أفضل فترة علاج لجرثومة المعدة، تتم عن طريق 3 مراحل، كل مرحلة 15 يومًا، أول مرحلة عبارة عن مثبطات للحموضة، والمرحلة الثانية تناول المضادات الحيوية، والمرحلة الثالثة تناول المطهرات المعوية.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من مراحل العلاج، يتم إجراء تحليل الجرثومة مجددًا، وإذا جاءت نتيجة العينة سلبية، يتم التوقف عن العلاج، بشرط أن يحافظ المريض على اتباع نظام غذائي معين حتى لا تعود الإصابة بالجرثومة مجددًا.
وأشار إلى أن سبب الإصابة بالجرثومة، هو تناول الأطعمة من الباعة الجائلين في الشوارع، والأطعمة الملوثة من أكثر العادات الخاطئة للمرضى.
وأوضح أن جرثومة المعدة تنتقل من شخص لشخص عن طريق العدوى، وعدم غسل اليدين بعد استعمال المرحاض، وعدم غسلها جيدًا قبل تناول الطعام، ونصح بالامتناع عن التدخين خلال فترة العلاج، لأن التدخين ينشط الجرثومة.
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