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هل نقص فيتامين د يؤثر على الأسنان؟

الاسنان
الاسنان




 

الأحد، 04-08-2024 03:16 م

 الوكيل الإخباري - فيتامين د أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم من أجل القيام بالعديد من الوظائف الحيوية، وتشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة قوية بين نقص فيتامين د ومشاكل الأسنان.. فما حقيقة ذلك؟


العديد من الأشخاص يهتمون بصحة وسلامة ونظافة أسنانهم بشكل دوري، إلا أن بعضهم يعاني من تسوس والتهابات في اللثة وتراكم للبكتيريا ورائحة كريهة للفم، وقد يرجع ذلك لنقص فيتامين د في الجسم.


فيتامين د والجهاز المناعي للأسنان
يلعب فيتامين د دورًا رئيسيًا في تعزيز صحة الأسنان والمساعدة في الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، فهو من أهم الفيتامينات لبناء عظام صحية، لأنه يسمح للجهاز الهضمي بامتصاص الكالسيوم من النظام الغذائي.


ويعتبر الكالسيوم هو المادة الخام التي تشكل مع الفوسفور البنية العظمية التي تشكل مينا الأسنان، كما يوجد تحت مينا الأسنان ما يعرف بالعاج، الذي يحتوي على خلايا حية يستخدمها الجسم لحماية إمداد الدم والأعصاب المهمة داخل الأسنان.


يحتوي العاج على خلايا حارسة تقع على حدود المينا وتفرز عوامل مناعية، يمكنهم إصلاح العاج التالف، ولكن فقط إذا كان هناك ما يكفي من فيتامين د، إذا كانت مستويات فيتامين د منخفضة، فإن نظام الدفاع لا يملك الوقود اللازم لحماية وإصلاح الأسنان المصابة.


تأثير نقص فيتامين د عند الأطفال على الأسنان
أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين د أكثر عرضة لخطر تسوس الأسنان. وتزداد فرص التعرض لذلك إذا كانت مستويات فيتامين د في الدم أقل من 20 نانوجرام.


فيتامين د والتهاب اللثة
فيتامين د يساعد على تقوية جهاز المناعة، ويساهم في تصدي الجسم للبكتيريا المسببة للميكروبات التي تؤدي لالتهاب اللثة، عند انخفاض نسبة فيتامين د في الجسم، تزداد فرص التعرض لالتهابات اللثة وقد تتفاقم الأعراض.

 

الكونسلتو 

 

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