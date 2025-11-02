وضعية النوم ليست الحل.. إليك سر تقليل حموضة المعدة

الوكيل الإخباري- كشفت الاختصاصية في التغذية آنا لوزون أن النوم على الجانب الأيسر قد يقلل حموضة المعدة مؤقتًا، لكنه ليس حلاً نهائيًا لمشكلة ارتجاع المريء. وأوضحت أن السبب الأساسي للحموضة هو ضعف الصمام بين المعدة والمريء، وليس إفراز الحمض الزائد، وأن العادات الغذائية اليومية تلعب دورًا أكبر في تفاقم المشكلة أو تخفيفها.

وأشارت لوزون إلى أن النوم على الجانب الأيسر يساعد لأن المعدة تكون أسفل المريء، ما يقلل رجوع الحمض، في حين أن النوم على الظهر أو الجانب الأيمن قد يزيد احتمالية الارتجاع. لكنها شددت على أن تأثير الوضعية يكون ضئيلاً إذا استمرت العادات السيئة، مثل تناول وجبات دسمة أو قبل النوم مباشرة، الإفراط في الكافيين والدهون والسكريات، والتوتر المستمر.



نصائح للحد من الحموضة

تناول عشاء خفيف قبل النوم بساعتين على الأقل.

اختيار أطعمة سهلة الهضم مثل الخضروات المطهية، البروتينات الخالية من الدهون، الحبوب الكاملة، واللبن الطبيعي.

رفع رأس السرير قليلاً عند تكرار الارتجاع.

اتباع أساليب لتقليل التوتر والحفاظ على نوم هادئ.

وأكدت لوزون أن العناية بالمعدة طوال اليوم والتوازن بين التغذية والعادات الصحية أهم من الاعتماد على وضعية النوم وحدها، وأن الراحة والهضم السليم يأتيان من فهم العلاقة بين الطعام ونمط الحياة والصحة العامة.