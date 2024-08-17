4 قواعد قد تساعد على العيش حتى عمر 100 عام

واتضح للباحثين أن المعمرين يصابون بالأمراض المزمنة في وقت متأخر جدا مقارنة بالأشخاص العاديين، ولكن أكثر من نصفهم يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم والخرف وضعف الإدراك. وأنهم يتناولون 4.6 أدوية أي أقل بدوائين في المتوسط من الأشخاص العاديين.
وظهر أن 68 بالمئة من الأشخاص الذين عاشوا 100 سنة وأكثر كانوا راضين عن نوعية نومهم وينامون 7-8 ساعات في الليل. وللعلم أن النوم الجيد يعزز منظومة المناعة والقلب ويساعد على تخفيض مخاطر السمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم وداء السكري.
وأظهرت الدراسة، أن غالبية المعمرين لا يدخنون ويمارسون نشاطا بدنيا واجتماعيا.
ووفقا للباحثين، بالطبع هذه القواعد لا تضمن بقاء الشخص على قيد الحياة 100 عام. كما تبين أن لبعض المعمرين عادات سيئة، ولكن مع ذلك اتضح أن تأثير نمط الحياة في طول العمر يزيد عن 60 بالمئة.
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