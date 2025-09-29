5 أطعمة "تنظف الشرايين" وتحمي قلبك!

الوكيل الإخباري- مع التقدم في العمر والعادات غير الصحية، تبدأ الشرايين بالتضيق بسبب تراكم اللويحات، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب. الخبر السار؟ بعض الأطعمة قد تُساعد في الوقاية، بل وحتى عكس الضرر في مراحله الأولى.

اضافة اعلان



إليك أبرز 5 أطعمة تدعم صحة الشرايين والقلب:

الشوفان

غني بالألياف (بيتا جلوكان) التي تُخفض الكوليسترول الضار وتحسّن الهضم.

المورينجا

تُقلل الالتهاب وضغط الدم، وترفع الكوليسترول الجيد بفضل مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين.

الجوز

مصدر نباتي رائع لأوميغا-3، يُخفّض ضغط الدم والكوليسترول عند تناوله بانتظام وباعتدال.

الحلبة

تُخفض الدهون الثلاثية والكوليسترول، وتُستخدم منقوعة صباحًا أو ضمن الأطعمة.

أوراق الكاري

تُعزز تدفق الدم، وتقلل أكسدة الكوليسترول والالتهابات، وتدعم استقرار سكر الدم.



💡 تذكير: التغييرات الغذائية الصغيرة والمستمرة تصنع فرقًا كبيرًا في حماية القلب على المدى البعيد.