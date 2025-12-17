الذكاء الاصطناعي يكشف نقطة ضعف في لقاح جدري القرود

الوكيل الإخباري- كشف تفشي جدري القرود عام 2022، الذي أصاب أكثر من 150 ألف شخص وتسبب في وفاة حوالي 500، عن أوجه القصور في اللقاحات الحالية المطوَّرة على أساس فيروسات مُضعفة.



واستخدم العلماء الذكاء الاصطناعي لتطوير بديل بسيط وفعال للقاحات جدري القرود. فعزل الباحثون في مؤسسة Biotecnopolo di Siena الإيطالية 12 جسما مضادا قويا من دماء المرضى المتعافين والأشخاص المطعمين، دون معرفة البروتين الفيروسي المستهدف بدقة.

واستخدم فريق البروفيسور جايسون ماكليلان من تكساس نموذج AlphaFold 3 للذكاء الاصطناعي، الذي حدد بدقة أن الأجسام المضادة تتفاعل مع سطح البروتين OPG153، وأكدت التجارب المختبرية صحة هذا الاكتشاف.



ومن المحتمل أن يشكل هذا البروتين أساسا للقاحات جديدة من النوع الفرعي (subunit)، مما يبسط ويقلل تكلفة إنتاج المستحضرات بشكل كبير. كما يمكن استخدام الأجسام المضادة الخاصة بـ OPG153 كأدوية لعلاج المرضى. ويكتسب الاكتشاف أهمية إضافية لمكافحة الجدري الطبيعي، نظراً لقرب الفيروسين.



وأطلق العلماء على هذا النهج اسم "علم اللقاحات العكسي" (reverse vaccinology)، حيث يبدأ البحث بالأجسام المضادة الطبيعية لتحديد جزء الفيروس الذي تهاجمه. وقد تم بالفعل تطوير نماذج أولية للقاحات أثبتت فعاليتها أثناء التجارب على الفئران.