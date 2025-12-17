عامل خفي يزيد من خطر التنكس البقعي لدى كبار السن

الوكيل الإخباري- أفاد باحثون من مستشفى شنغهاي العام أن ضعف قبضة اليد قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ التنكس البقعي المرتبط بالعمر، أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى الأشخاص فوق سن 55 عاما.



تشير مجلة Aging Clinical and Experimental Research إلى أن الدراسة شملت 382,174 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عاما، ولم تظهر عليهم أي علامات لأمراض عيون خطيرة عند بدء الدراسة. ولكن خلال فترة المتابعة، تطور المرض لدى 7,987 مشاركا، أي ما يعادل 2.09% من إجمالي العينة.

ويعد التنكس البقعي المرتبط بالعمر مرضا مزمنا متفاقما يصيب المنطقة المركزية من الشبكية، المسؤولة عن وضوح الرؤية. ففي الحالة الجافة، تتراكم رواسب البروتين والدهون في البقعة الصفراء، ما يخل بتغذية الأنسجة، بينما في الحالة الرطبة، تتكاثر الأوعية الدموية الهشة، ما قد يؤدي إلى تدهور سريع في الرؤية.



وأظهر التحليل أن الأشخاص ذوي قوة القبضة الضعيفة كانوا أكثر عرضة بنسبة 25% للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر مقارنة بأولئك الذين لديهم قوة قبضة أعلى. كما ارتبط كل انخفاض إضافي قدره 5 كيلوغرامات في قوة القبضة بزيادة خطر الإصابة بنسبة 6%.



ووفقا للباحثين، يعزى هذا الارتباط جزئيا إلى تغيرات في مؤشر الالتهاب والعلامات الحيوية المرتبطة بخلايا الدم الحمراء، بنسبة تصل إلى 37.5% من زيادة الخطر. فمع التغيرات المرتبطة بالعمر والالتهابات، تصبح خلايا الدم الحمراء أقل مرونة، وأبطأ حركة عبر الأوعية الدقيقة، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين الموضعي في البقعة الصفراء وتلف الخلايا المستقبلة للضوء وظهارة الشبكية المصطبغة.