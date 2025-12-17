الأربعاء 2025-12-17 02:03 م

نصائح لمواجهة البرد في الشتاء

الأربعاء، 17-12-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   يزداد الإحساس بالبرد لدى بعض الأشخاص شتاءً لأسباب صحية وهرمونية. ولمواجهته يُنصح بـ:
ارتداء ملابس مناسبة: قطنية ومتوسطة الدفء لتجنب تهيج الجلد والحفاظ على حرارة الجسم.
ضبط السكر والدهون: خاصة لمرضى السكري، لتحسين تدفق الدم للأطراف.
تعويض فيتامين B12: نقصه يضعف الدورة الدموية ويزيد الشعور بالبرودة.
التغذية المتوازنة: مع الإكثار من فيتامين C لدعم المناعة.
اللقاحات والمتابعة الطبية: خصوصًا لمرضى المناعة والسرطان، مع فحوصات دورية.

اتباع هذه الإرشادات يساعد على تقليل الشعور بالبرد والحفاظ على صحة أفضل خلال الشتاء.

 

