نصائح لمواجهة البرد في الشتاء

الوكيل الإخباري- يزداد الإحساس بالبرد لدى بعض الأشخاص شتاءً لأسباب صحية وهرمونية. ولمواجهته يُنصح بـ:

ارتداء ملابس مناسبة: قطنية ومتوسطة الدفء لتجنب تهيج الجلد والحفاظ على حرارة الجسم.

ضبط السكر والدهون: خاصة لمرضى السكري، لتحسين تدفق الدم للأطراف.

تعويض فيتامين B12: نقصه يضعف الدورة الدموية ويزيد الشعور بالبرودة.

التغذية المتوازنة: مع الإكثار من فيتامين C لدعم المناعة.

اللقاحات والمتابعة الطبية: خصوصًا لمرضى المناعة والسرطان، مع فحوصات دورية.

اتباع هذه الإرشادات يساعد على تقليل الشعور بالبرد والحفاظ على صحة أفضل خلال الشتاء.